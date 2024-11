La pelea entre Mike Tyson y Jake Paul tiene un gran morbo detrás por ver si alguien de 58 años y leyenda total del deporte puede resistir y demostrar algo de lo que fue ante un joven letal de 27 años que intentará noquear a la estrella. En ese contexto, se sumó una nueva propuesta que le agregaría mucho más picante al combate.

Iron Mike y Paul se verán las caras en el AT&T Stadium de Arlington en Texas y la capacidad total permite un aforo de 80.000 espectadores, lo que genera que sea difícil colmar al 100% el recinto. En esa línea fue el ex UFC Brendan Schaub y lanzó una propuesta impensada que haría que el combate sea una verdadera carnicería.

Aunque este enfrentamiento esté homologado como profesional, la realidad es que la duda principal duda pasa por dilucidar si ambos saldrán a dar todo para que pase lo que sea. Muchos fanáticos creen que el duelo puede ser pactado previamente para que nada se salga de los planes y por eso deciden darle la espalda al evento.

La propuesta que recibió la pelea de Mike Tyson y Jake Paul

“¿Quieres que la gente se interese en esta pelea, lo cual no pueden lograr? Siguen intentándolo pero no lo logran… Háganlo a puño limpio. Si Jake recibe un golpe a puño limpio de Mike Tyson, esta cosa se acaba porque entonces pensarías ‘¿están aliados, hay algún arreglo?”, empezó diciendo Schaub.

Y además, agregó: “Sí, no es sorprendente. Me gusta mi amigo Mike, pero simplemente no hay apetito por esto. Nadie quiere verlo. Simplemente no tiene sentido. Eligieron un estadio demasiado grande. Creo que se pasaron. Sí, sabes, lo otro es que Mike tuvo que retirarse por las úlceras”.

Brendan Schaub supo brillar en UFC por lo que tiene experiencia en los deportes de contacto. (IMAGO)

“Vamos a repasar los escenarios si eres Jake. Así que lo noqueas, la gente dirá: ‘Horrible, amigo. ¿Qué diablos, acabas de golpear a un anciano?’ Te noquean, la gente dirá: ‘Te dije que este tipo es una broma, te golpeaste con un Mike Tyson de 58 años’. El tercer escenario aquí es que se llegue a un arreglo. Eso es un desastre y nadie volvería”, cerró.