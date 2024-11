El motivo inesperado por el que se puede suspender la pelea entre Mike Tyson y Jake Paul

La expectativa sigue creciendo y con lógica razón porque la pelea entre Mike Tyson y Jake Paul se aproxima cada vez más en el tiempo y se trata de uno de los eventos más esperados del año 2024. En ese contexto, la ansiedad se hace protagonista en la historia y es por eso que los fanáticos y seguidores del boxeo desean que llegue ya la fecha para que al fin se concrete el combate, pero la realidad es que aún existe una posibilidad de que esto no ocurra.

ver también ¿Cuánto cuesta la entrada más cara para ver la pelea entre Mike Tyson y Jake Paul?

Es necesario recordar que la leyenda y el youtuber se iban a ver las caras en julio, pero un brote inesperado de úlcera más una descompostura en medio de un aterrizaje de avión, encendieron todas las alarmas y por eso el combate no se llevo a cabo como estaba previsto. A partir de allí, se comenzó a trabajar para que Tyson y Paul se puedan ver las caras y se encontró el viernes 15 de noviembre como la mejor fecha.

Publicidad

Publicidad

La realidad es que no se puede pasar por alto que Mike ya tiene 58 años y se enfrentará a alguien de apenas 27, pero al margen de la edad de su contrincante, lo que importa en este caso es el propio Tyson y su estado de salud, el que recibirá un último chequeo antes de subirse al cuadrilátero con Jake.

Mike Tyson se está preparando para su pelea vs. Jake Paul. (GETTY IMAGES)

El día previo, el jueves 14 de noviembre, Tyson será revisado por los médicos oficiales del combate y después de una serie de estudios, se confirmará si está apto para pelear o no . Con el antecedente más cercano, en el que hace apenas cinco meses tuvo que cancelar su presentación, todas las luces estarán puestas en que esta vez no haya inconvenientes y que la acción pueda llevarse adelante tal y como está previsto.

Publicidad

Publicidad

A la hora de explicar los motivos por los que aceptó el combate ante Paul, Iron Mike explicó: “El dinero de esta pelea no va a cambiar mi estilo de vida. Esto no es por razones financieras. Mi vida no va a cambiar, ni en un uno por ciento después de esta pelea. Siempre podré vivir de esta manera y lo hago solo porque quiero ponerme a prueba”.

ver también Mike Tyson se olvidó de Jake Paul y advirtió a Canelo Álvarez con un fuerte golpe bajo

“El boxeo ha cambiado tremendamente y quiero decir, lo estoy cambiando más ahora al hacer esta pelea. Así que soy parte del cambio en el boxeo también. Cuando lo piensas, sin ser egoísta, ¿quién más puede hacer esto? Solo piénsalo. Adelante y no estoy tratando de halagarme, pero, ¿quién más podría hacer esto? Nadie”, cerró