Teófimo López Sr no tardó en abrir el manual de excusas tras la derrota de su hijo ante George Kambosos y eligió echarle la culpa a DAZN.

Cuántos fanáticos alrededor del mundo habrán estado esperando anoche una derrota de Teófimo López ante George Kambosos solo para que su padre cierre la boca de una vez por todas. Honestamente, y que caiga la que tenga que caer, por aquí nos pasó algo de todo eso.

Lo primero sucedió, porque el australiano dejó sin invicto al estadounidense, derrotándolo en fallo mayoritario y arrebatándole los títulos mundiales de la AMB, la OMB y la FIB en la división de peso ligero. Lo segundo no, porque lejos de llamarse a silencio el padre del ahora excampeón sacó el manual de excusas para intentar justificar el traspié.

"Todo el mundo sabe que ganó esa pelea. Todo el mundo estaba molesto, abuchearon la decisión en el Madison Square Garden. Es una maldita pérdida. Nunca debería haber peleado para DAZN, debería haber estado con Top Rank", expresó en diálogo con Seconds Out, intentando responsabilizare a la cadena que se encargó de la transmisión de la pelea, como si hubiese existido una mano negra.

Además, dijo que su hijo nunca debería haber aceptado exponer sus cinturones ante Kambosos, por lo que en conclusión no habrá segunda pelea entre ambos. "No habrá revancha, hombre. Vamos a subir a 140 libras, pelear en febrero y luego pelear contra Josh Taylor. Esto no cambia nada".

Cabe destacar que Josh Taylor es el campeón mundial indiscutible de la división de peso súper ligero, pero que está evaluando la posibilidad de subir a pelear como wélter para desafiar a Terence Crawford, por lo que quedarían vacantes los cuatro cinturones de la categoría, siendo una gran oportunidad de coronarse para otros peleadores.