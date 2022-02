A sus 33 años, Carlos Cuadras tiene por delante la gran oportunidad de volver a coronarse como campeón mundial, status que no ostenta desde que en septiembre de 2016 fue derrotado por Román Chocolatito González en decisión unánime, dejando escapar así el cinturón de peso súper mosca del CMB.

Este sábado peleará precisamente por ese cinturón, que se encuentra vacante, enfrentando en el Footprint Center de Phoenix a un invicto pero mucho más inexperto Jesse Rodríguez, quien tiene una marca profesional de 14 victorias, sin empates, y pelearápor primera vez por un título mundial a sus 22 años.

Así las cosas, Cuadras es conciente de lo mucho que estará jugándose en el cuadrilátero, ya que así como ganar significaría revitalizarse como peleador de élite, una derrota podría alejarlo ya de esa condición. "No es lo mismo ahora que hace siete años", comenzó diciendo en un video que publicó DAZN en sus redes sociales.

"No podemos dar un paso en falso. El rival que tengo enfrente tiene un marro en cada mano. Quiero salir adelante en esta pelea porque tengo esperanzas en volver a buscar al Gallo Estrada o al mismo Chocolate, con quienes creo que he tenido peleas muy cerradas", agregó.

Y concluyó: "Esta pelea es súper importantes, es un parteaguas en mi carrera. O me vuelvo a ir para arriba o mi carrera se va en declive. Quiero que me recuerden como un gran campeón, no como un campeoncito que después acabó dando lástima. La verdad quiero que me recuerden como a las grandes leyendas mexicanas. Ojalá salga como un demonio de Tazmania para que después se le acabe el gas y no tener que ir a una decisión round tras round, sino que pueda llegar al nocaut".