Jesse Bam Rodríguez vs. Pedro Guevara: cartelera completa y horarios de la velada

Está todo listo para una de las peleas más esperadas en la parte final del año. Jesse Rodríguez se presentará este sábado 9 de noviembre en Philadelphia para exponer su cinturón supermosca del CMB y le dará la posibilidad a un mexicano de poder ser campeón del mundo, por lo que los ojos estarán bien abiertos en torno a un combate que promete ser apasionante.

Se trata de una pelea que pondrá frente a frente a un pugilista de 24 años como lo es Jesse contra uno de 35 como Guevara. Esto genera un gran interrogante porque en la previa se espera que Bam saque a relucir su gran pegada, que le permite un espectacular poder de nocaut y que se lleve una victoria ante alguien que no parece estar en su mejor momento como para retar a un campeón estrella es lo más esperado.

Esto no quiere decir para nada que Guevera no vaya a dejar todo. Se trata de alguien que tiene el boxeo mexicano a flor de piel y si hay algo que no hará Pedro será dar un paso atrás. Esta listo para una nueva guerra y es eso lo que hace pensar que será una pelea intensa, con buen ritmo desde el principio y con ambos intentando imponer condiciones, aunque se espera que Bam se haga dueño del centro del cuadrilátero.

Cartelera completa de la pelea de Jesse Bam Rodríguez vs. Pedro Guevara

Zaquin Moses vs. Michael Ruiz | Peso superpluma

– Horario: 18:00hs aproximadamente del Centro de México

– Transmisión: Disney+ y DAZN

Dennis Thompson vs. Edgar Ortiz Jr. | Peso supergallo

– Horario: a continuación de Zaquin Moses vs. Michael Ruiz

– Transmisión: Disney+ y DAZN

Austin Williams vs. Gian Garrido | Peso mediano

– Horario: a continuación de Dennis Thompson vs. Edgar Ortiz Jr.

– Transmisión: Disney+ y DAZN

Ernesto Mercado vs. Jesús Saracho | Peso superligero

– Horario: a continuación de Austin Williams vs. Gian Garrido

– Transmisión: Disney+ y DAZN

Khalil Coe vs. Manuel Gallegos | Peso semipesado

– Horario: a continuación de Ernesto Mercado vs. Jesús Saracho

– Transmisión: Disney+ y DAZN

Raymond Ford vs. Orlando González | Peso superpluma

– Horario: a continuación de Khalil Coe vs. Manuel Gallegos

– Transmisión: Disney+ y DAZN

Jesse Bam Rodríguez (c) vs. Pedro Guevara | Peso supermosca por el título CMB

– Horario: a continuación de Raymond Ford vs. Orlando González

– Transmisión: Disney+ y DAZN

Jaron Ennis (c) vs. Karen Chukhadzhian | Peso welter por el título FIB

– Horario: a continuación de Jesse Bam Rodríguez (c) vs. Pedro Guevara

– Transmisión: Disney+ y DAZN

¿A qué hora empieza la cartelera de Jesse Bam Rodríguez vs. Pedro Guevara?

Está previsto que la cartelera tenga inicio a partir de las 18:00hs del Centro de México y que, a partir de allí, los horarios queden sujetos a lo que vaya sucediendo dentro del cuadrilátero, aunque se espera que el duelo coestelar llegue para las 20:00hs del Centro de México.

Horarios de inicio de la cartelera de Jesse Bam Rodríguez vs. Pedro Guevara según país

México: 18:00hs

Colombia – Perú: 19:00hs

Estados Unidos: 20:00hs

Argentina – Chile: 21:00hs

España: 01:00hs

¿Dónde ver la cartelera de Jesse Bam Rodríguez vs. Pedro Guevara?

Toda la actividad más destacada podrá ser seguida mediante Disney+ en Latinoamérica y en DAZN para todo el mundo para que no te pierdas de absolutamente de una jornada que promete grandes peleas de principio a fin.