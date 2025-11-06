Juan Manuel Márquez reveló lo que debe hacer Canelo Álvarez para revivir su carrera

La derrota de Canelo Álvarez ante Terence Crawford impactó de dura manera en la carrera del mexicano. Todas las dudas que había sobre la trayectoria de Saúl se incrementaron y ahora hasta se piensa cómo hará para recuperarse de una dura caída que no estaba en los planes de muchos. Juan Manuel Márquez tiene claro cuál es el camino que debe atravesar el tapatío para dar vuelta la página y mantener su legado intacto.

Lo que espera Juan Manuel Márquez de Canelo Álvarez

Para Márquez, la peor decisión que puede llegar a tomar Canelo es la de buscar una revancha, ya que, a su entender, las diferencias entre los niveles con Crawford son tan grandes que no harían más que exponer su crisis boxística. Sin embargo, Dinamita tiene un mejor plan para Álvarez y ese incluye el ir en busca de otro contrincante, no necesariamente que sea uno sin prestigio y sin peligro, pero sí que no presente el riesgo que luce Terence.

En conversación con BLCK MNKY TV, Márquez afirmó: “Creo que al final de cuentas, cuando tienes una derrota contra un gran peleador, un peleador que maneja la técnica, que maneja el boxeo, sí te pega en cuestión de imagen, en cuestión publicitaria. Pero creo que tienes la manera de poderte reivindicar. A mí una revancha directa sería ilógico porque ahora sería más rotunda o más clara una victoria de Crawford a Canelo y creo que sí duele una derrota, pero la imagen te la daña. Pero creo que tienes la forma de reivindicarte y creo que Canelo lo puede hacer, se puede reivindicar teniendo otra pelea con otro peleador”.

A su vez, sumó: “Para mí una revancha con Crawford no sería algo bueno, no sería conveniente. ¿Por qué? Porque si la primera vez, la primera pelea le ganó claro, porque mucha gente dice que fue una decisión cerrada, para mí yo vi a Canelo ganar solo dos rounds, el cuarto y el noveno, y creo que en ese sentido una revancha directa sería un triunfo creo que más claro o más contundente de Crawford, entonces buscaría qué otro tipo de rival”.

Canelo Álvarez se encuentra ante un difícil momento en su carrera. (GETTY IMAGES)

El futuro de Canelo es incierto. Tras ser intervenido quirúrgicamente de uno de sus codos, Saúl se encuentra en plena etapa de recuperación, a la espera de definir el próximo paso, previsto mucho más allá del mes de febrero, fecha en la que estaba estimado su regreso tras su contienda más reciente.

“Para poderte reivindicar tienes que hacer ese tipo de peleas, para tener la credibilidad que la gente necesita porque la gente se da cuenta y ve que se enfrentó un gran peleador, pero necesitamos ver un poco más de Canelo Álvarez, necesitamos verlo crecer boxísticamente. ¿Qué es un gran peleador? Sí, pero creo que frente a ciertos rivales, cierto nivel de oposición, como que se le complica”, cerró.

