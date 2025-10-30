La leyenda del boxeo que confesó sobre Terence Crawford: “Me tapó la boca”

Pocos se imaginaban que Terence Crawford fuera capaz de derrotar a Canelo Álvarez de la forma en la que lo hizo a mediados de septiembre. Bud conquistó las 168 libras y se proclamó como campeón indiscutido de las 168 libras luego de callarle la boca a más de uno que no creía en él, tal como lo admitió el propio Marco Barrera, la leyenda que no dudó en afirmar que el norteamericano lo sorprendió más de lo que imaginaba.

Publicidad

Publicidad

ver también Impresionante: la pelea entre Manny Pacquiao y Floyd Mayweather sería profesional y no una exhibición

Marco Barrera fue sorprendido por Terence Crawford

Porque claro, cuando en la previa se analizaba el combate era imposible no mencionar le enorme diferencia de peso que existía entre uno y otro. Crawford ascendió tres divisiones de un solo tirón para llegar hasta los supermedianos, por lo que ese factor parecía darle una ventaja considerable a Canelo. Sin embargo, la balanza no tuvo ninguna influencia y el estadounidense habló con su talento.

“En verdad me tapó la boca. Yo pensé que Canelo le iba a ganar, no tanto boxísticamente, pues boxísticamente tiene más tablas Crawford, pero yo pensé que el peso, que lo iba a empujar, que lo iba a arrollar, que lo iba a recargar, pero no fue así. Yo veía a un Canelo Álvarez ganando, creo que hasta me arriesgué a decir que por nocaut por el cansancio de Crawford, por tanto presionarlo“, le expresó Barrera a Izquierdazo.

Publicidad

Publicidad

Y además, agregó: “Pero vuelvo a decirlo: mis respetos, demostrando que un peso pequeño grande puede ganar a un gran peso grande. Crawford me tapó la boca y lo quiero ver para decirle: ‘Felicidades, me tapaste la boca‘. Porque yo era uno de los cientos que no creía que iba a ganar”.

ver también Evander Holyfield eligió al mejor boxeador mexicano de la historia y no dudó: “Podía hacer cualquier cosa”

Crawford dejó muy atrás la teoría que explica que un protagonista más pequeño no puede vencer a uno más gigante. El boxeo fue testigo de una de las peleas más importantes de todos los tiempos en la que Terence redujo a la mínima expresión a un campeón que parecía indestructible como Canelo. Ahora él ocupa ese lugar.