El final de la carrera de Canelo Álvarez parece estar más cerca. Saúl está dispuesto a recuperar sus cinturones del peso supermediano que perdió en septiembre ante Terence Crawford, misión para la cual ya tendría a su primer contrincante. Sin embargo, el tapatío tiene un plan que le permita extender su legado en las manos de alguien que conoce muy bien.

Canelo sabe que se despedirá pronto de los cuadriláteros, hecho que lo lleva a reflexionar sobre la importancia del futuro y, por más que él ya no sea parte de la acción principal, eso no quita que vaya a desligarse por completo de lo que viene en el deporte. En ese contexto, eligió a Jaime Munguía como su heredero para que el tijuanense pueda mantener el éxito en el deporte mexicano, con todo lo que eso conlleva.

Canelo Álvarez le cedería su lugar a Jaime Munguía

La Federación Internacional de Boxeo ordenó que Canelo debía medirse con Osleys Iglesias para encontrar un nuevo campeón. La intención es que la pelea se concrete en el primer trimestre del 2026, pero la lesión de codo que sufrió Álvarez que lo obligó a tener que pasar por el quirófano para operarse demorará su regreso a la actividad hasta septiembre como mínimo.

Jaime Munguía está listo para continuar con el legado de Canelo Álvarez. (GETTY IMAGES)

Lo que sucedería entonces es que Canelo puede llegar a funcionar como intermediario para que Munguía tome su lugar ante Iglesias mientras él continúa recuperándose. A su vez, la intención de Saúl es tomar una contienda más importante, ya que esta no es la primera vez que rechaza las órdenes de la FIB, aún si eso le implica resignar un cinturón.

Por su parte, Munguía ya tendría un duelo previsto en las 168 libras ante Luka Plantic, pero los planes se podrían ver rotundamente modificados debido a la baja por tiempo indefinido a la que se expone Álvarez. La revancha con Crawford era el escenario ideal, pero un duelo con Iglesias no cumple con lo buscado para tener un regreso triunfal, capaz de ser sumamente convocante.

En síntesis

Canelo Álvarez se operó del codo y regresará al ring en septiembre de 2026.

se operó del y regresará al ring en de 2026. La FIB ordenó una pelea entre Álvarez y Osleys Iglesias para inicios de 2026.

ordenó una pelea entre Álvarez y para inicios de 2026. Jaime Munguía es el elegido por Canelo para enfrentarse a Iglesias en su lugar.

