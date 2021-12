Gervonta Davis peleó al menos cuatro rondas ante Isaac Cruz con su mano izquierda lesionada, algo que se agravó en el último asalto, donde no le quedó más opción que resistir y no dejarse pegar.

Más allá de las eufóricas declaraciones de Isaac El Pitbull Cruz apenas finalizada la pelea, es difícil encontrar fundamentos para discutir la decisión unánime aunque ajustada con la que Gervonta Davis terminó ganando la pelea y reteniendo su título mundial Regular de peso ligero de la AMB.

Si bien el mexicano intentó cazarlo durante toda la pelea, soltando gran volumen de golpes, fue Tank quien hizo gala de la mayor precisión y velocidad a lo largo de casi todas las rondas, al menos hasta que dejó de lanzar la mano izquierda que muchos réditos le estaba dando, especialmente con el uppercut.

Esto último tuvo que ver con una lesión que sufrió Gervonta Davis, que se hizo todavía más evidente una vez que finalizó el undécimo asalto, por lo que en el último round, luego de hablarlo con su esquina, salió lisa y llanamente a cerrar el pleito sin golpear ni dejar que lo golpeen, dando al Pitbull una sensación de superioridad que en realidad no fue tal cosa.

“Al comienzo de la pelea, se puso fuerte. Sentí que mientras la pelea avanzaba, él se estaba derrumbando. Pero me lastimé la mano, así que no pude sacarlo de allí", explicó el campeón mundial una vez finalizada la pelea. “Lo golpeé con el nudillo y lo arruiné. Me lastimé la mano en el sexto asalto. No importa si el oponente es más alto o más bajo, tengo que superarlo. El es un guerrero. Aunque no ganó, esta noche nació una estrella", reconoció.

Isaac Cruz fue el primer peleador que logró sobrevivir 12 rondas ante Gervonta Davis y el segundo que llega a las tarjetas ante él. El primero también fue mexicano: Germán Iván Meraz, aunque hace mucho tiempo y en un combate pactado a nada más que seis asaltos.