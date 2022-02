Leo Santa Cruz se recuperó con una contundente victoria en decisión unánime sobre Keenan Carbajal, habiendo ganado todos los asaltos en consideración de los tres jueces, del brutal nocaut que había sufrido el 31 de octubre del año pasado a manos de Gervonta Davis. Dueño de un nombre poderoso en la división de peso pluma, ya se anima a pensar que su próxima presentación sea por un título mundial.

Con tal objetivo, un nombre que no tardó en surgir fue el de Mark Magsayo, que viene de ponerle fin a un larguísimo reinado de Gary Russell como campeón mundial de peso pluma del CMB, derrotándolo en fallo dividido. El propio peleador mexicano dijo que sería una pelea que le gustaría hacer y recordó las grandes guerras que se han dado entre compatriotas y filipinos, especialmente con la saga de Juan Manuel Márquez y Manny Pacquiao.

Mayor sorpresa causó que en la rueda de prensa posterior a su victoria indiscutible surgiera el nombre de Oscar Valdez, campeón mundial de peso súper pluma del CMB que el próximo 30 de abril se cree estará enfrentándose en un combate de unificación a Shakur Stevenson, dueño del cinturón de la OMB.

"Los fans siempre me motivan. Me quise retirar después de la derrota con Gervonta Davis, pero los fans me apoyaron. Ahorita queremos unificar en 126. Quieren que me quede en esa división, pero si está la oportunidad quiero subir a las 130", dijo después que su padre expresara que no debía moverse del peso pluma.

Y agregó: "Me gustaría buscar un título contra Oscar Valdez. O si el que gana es Shakur Stevenson, me gustaría tener esa oportunidad de pelear con uno de ellos. Pienso que todavía puedo moverme y subir a las 130 libras".