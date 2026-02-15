Mario Barrios está listo para exponer su título wélter del CMB el próximo sábado 21 de febrero en una pelea muy esperada ante Mario Barrios. El estadounidense viene de empatar con Manny Pacquiao en su última presentación y esa paridad fue la que le permitió retener el trono y, además, poder analizar si el filipino fue el que más duro le pegó en su carrera.

Mario Barrios no duda: Gervonta pega más duro que Pacquiao

A Barrios le consultaron quién golpeaba más fuerte, si Manny o Gervonta Davis, a quien enfrentó en junio de 2021 sin éxito, ya que terminó siendo noqueado por Tank en el undécimo round. En ese sentido, lo que afirmó Mario fue que sintió más el poder de su compatriota que el de la leyenda, con todo lo que eso significa.

“Soy honesto, todos en este nivel pegan muy duro. Pero solo hay una persona que me ha noqueado, que es Tank. Él es uno de esos tipos, ya sabes, los golpes más peligrosos son los que no ves venir. Así que sí, todos pegan duro, pero cuando tienes a alguien con velocidad, con movimiento, que te golpea con cosas que no ves, ahí es cuando es peligroso“, comentó Barrios en conversación con DAZN.

Claro, para la mala y buena fortuna de Barrios, Mario se enfrentó a Gervonta en un momento de pleno ascenso de Tank, mientras que a Pacquiao lo midió en otra época, en la que el filipino había emprendido su regreso a la acción con 46 años y sin la velocidad y contundencia que supo presentar en sus mejores años, en los que construyó un legado imborrable.

A sus 28 años, Barrios buscará aprovecharse de un García que ha perdido parte del impacto positivo que había generado en el deporte con su irrupción y confirmar que tiene lo necesario para mantenerse en la cima del boxeo. En caso de ganar… ¿Se viene una revancha con Manny?

