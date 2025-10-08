En los últimos días y semanas había tomado mucha fuerza la posibilidad de ver nuevamente a Manny Pacquiao en el cuadrilátero. Pacman no se quiere retirar así como si nada, por lo que su objetivo de ser campeón del mundo continúa intacto. En ese contexto, el filipino le puso fecha a una nueva presentación que paralizará al mundo del deporte.

El pasado mes de julio, Pacquiao enfrentó al campeón wélter del CMB, Mario Barrios, pero un polémico empate lo dejó sin la posibilidad de transformarse otra vez en monarca. Ahora, sin dar el brazo a torcer, Manny le comunicó al mundo que tendrá una nueva aparición en escena, la cual podría hacer ante una estrella de primer nivel.

Cuándo volverá a pelear Manny Pacquiao

En un video compartido en redes sociales, Pacquiao informó que su próxima pelea será el 24 de enero de 2026. A su vez, el filipino le pidió a los aficionados que tengan un tanto de paciencia para conocer al rival, ya que es una situación que aún no está definida en su totalidad.

“Hola a todos mis fanáticos del boxeo. Estoy emocionado de informarles que regresaré al ring el 24 de enero en Las Vegas. Va a ser un evento emocionante y especial. Manténganse atentos. Habrá más noticias sobre mi oponente en los próximos días”, expresó Pacman.

Manny Pacquiao no pudo superar a Mario Barrios en su vuelta al boxeo. (GETTY IMAGES)

En relación a los posibles contrincantes que puede llegar a tener el filipino el próximo año, se especula con distintas estrellas. El que más posibilidades parece tener es Rolly Romero, aunque el estadounidense aún no dio el visto bueno, ya que no está en sus planes regresar todavía.

Por otro lado, aparecieron los nombres de Gervonta Davis y Conor Benn, quienes representarían un gran desafío para el asiático. Tank tiene un compromiso pendiente con Jake Paul el próximo 14 de noviembre, mientras que Benn deberá enfrentarse a Chris Eubank Jr. el mismo fin de semana, el día 15 del noveno mes del año.

