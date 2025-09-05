Es tendencia:
logotipo del encabezado
Boxeo

Histórico anuncio: Floyd Mayweather y Mike Tyson confirmaron una pelea épica

Las dos leyendas estarán sobre el mismo cuadrilátero el próximo año en un duelo de exhibición.

Por Lucas Lescano

Las leyendas confirmaron el duelo más espectacular de todos los tiempos.
© GETTY IMAGESLas leyendas confirmaron el duelo más espectacular de todos los tiempos.

Al mundo del boxeo le está costando dejar atrás viejas leyendas para afianzar nuevas figuras. Eso se vio reflejado con la pelea de Mike Tyson (59) ante Jake Paul en noviembre del año pasado, la vuelta a los cuadriláteros de Manny Pacquiao en julio y nuevamente Iron Mike. Una de las figuras más grandes en la historia del deporte regresará al ring para medirse ante un par.

Canelo Álvarez tiene nuevo rival de última hora: ¿Cuándo sería la pelea?

ver también

Canelo Álvarez tiene nuevo rival de última hora: ¿Cuándo sería la pelea?

En las últimas horas de este jueves se confirmó que Mike Tyson peleará en una exhibición con Floyd Mayweather (48). En sus redes sociales, el excampeón de múltiples categorías compartió con todo el mundo el anuncio que nadie esperaba. Con contratos firmados, el 2026 es el año elegido para que estas dos glorias se vean las caras.

“¡No temo a ningún hombre, sino a DIOS! ¡¡Vamos a por ello!!”, escribió The Money en su cuenta de Instagram. Posteriormente, ante las críticas que cayeron sobre el anuncio debido a la edad de ambos y la considerable diferencia de peso que puede llegar a existir, Floyd se defendió.

Publicidad

Mierda, estoy bastante seguro de que yo también estaría bastante molesto si fuera otra persona. Yo también estaría furioso con Mayweather. ¿Cómo demonios durante 29, 30 años, sigues ganando tanto dinero? Yo también estaría furioso, yo también estaría odiando a Mayweather. La gente solo habla de ganadores, yo soy un ganador, así que sigan hablando”, expresó.

Destrozaron a Canelo Álvarez antes de la pelea con Terence Crawford

ver también

Destrozaron a Canelo Álvarez antes de la pelea con Terence Crawford

Aún se desconoce una fecha más exacta y una sede, pero el hecho de que el anuncio haya sido oficial da por sentado que se enfrentarán. De aquí al próximo año pueden suceder muchas cosas, pero con el anuncio del duelo todos los aficionados se ilusionan con ver a dos leyendas sobre el cuadrilátero una vez más.

lucas lescano
Lucas Lescano
Lee también
Jake Paul responde a las críticas por su pelea ante Gervonta Davis
Boxeo

Jake Paul responde a las críticas por su pelea ante Gervonta Davis

El pronóstico de Shakur Stevenson para Gervonta Davis vs. Jake Paul
Boxeo

El pronóstico de Shakur Stevenson para Gervonta Davis vs. Jake Paul

Ryan García se expresó sobre la pelea de Gervonta Davis vs. Jake Paul
Boxeo

Ryan García se expresó sobre la pelea de Gervonta Davis vs. Jake Paul

Afirman que Tato Noriega se reunió con un futbolista de Tigres UANL
Liga MX

Afirman que Tato Noriega se reunió con un futbolista de Tigres UANL

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo