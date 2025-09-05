Al mundo del boxeo le está costando dejar atrás viejas leyendas para afianzar nuevas figuras. Eso se vio reflejado con la pelea de Mike Tyson (59) ante Jake Paul en noviembre del año pasado, la vuelta a los cuadriláteros de Manny Pacquiao en julio y nuevamente Iron Mike. Una de las figuras más grandes en la historia del deporte regresará al ring para medirse ante un par.

En las últimas horas de este jueves se confirmó que Mike Tyson peleará en una exhibición con Floyd Mayweather (48). En sus redes sociales, el excampeón de múltiples categorías compartió con todo el mundo el anuncio que nadie esperaba. Con contratos firmados, el 2026 es el año elegido para que estas dos glorias se vean las caras.

“¡No temo a ningún hombre, sino a DIOS! ¡¡Vamos a por ello!!”, escribió The Money en su cuenta de Instagram. Posteriormente, ante las críticas que cayeron sobre el anuncio debido a la edad de ambos y la considerable diferencia de peso que puede llegar a existir, Floyd se defendió.

“Mierda, estoy bastante seguro de que yo también estaría bastante molesto si fuera otra persona. Yo también estaría furioso con Mayweather. ¿Cómo demonios durante 29, 30 años, sigues ganando tanto dinero? Yo también estaría furioso, yo también estaría odiando a Mayweather. La gente solo habla de ganadores, yo soy un ganador, así que sigan hablando”, expresó.

Aún se desconoce una fecha más exacta y una sede, pero el hecho de que el anuncio haya sido oficial da por sentado que se enfrentarán. De aquí al próximo año pueden suceder muchas cosas, pero con el anuncio del duelo todos los aficionados se ilusionan con ver a dos leyendas sobre el cuadrilátero una vez más.