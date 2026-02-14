Es tendencia:
Canelo Álvarez sorprende al boxeo y ficha a un nuevo compañero de equipo

El tapatío movió sus fichas pensando en la reconstrucción del legado personal y grupal.

Por Lucas Lescano

Canelo Álvarez agrandó su equipo en un 2026 apasionante.
© GETTY IMAGESCanelo Álvarez agrandó su equipo en un 2026 apasionante.

El año de Canelo Álvarez promete emociones en todo momento. Saúl tiene como principal objetivo recuperar la gloria que perdió en 2025 a manos de Terence Crawford, pero con la certeza de que el futuro importa y su legado debe mantenerse lo más intacto posible. Por esa misma razón, el equipo del tapatío se amplió con el fichaje de una estrella.

Aunque para muchos se trata de un producto que ofrece menos de lo que se comenta, lo cierto es que David Picasso ya alcanzó una oportunidad titular con Naoya Inoue, uno de los mejores libra por libra de la actualidad. En ese contexto, lo que entendió el Canelo Team comandado por Eddy Reynoso, es que sumar a sus filas a quien comparte apellido con el histórico pintor era lo mejor que podían hacer, para ellos y para el púgil.

David Picasso: la nueva incorporación del Canelo Team

De esta manera, en las últimas horas fue el propio Picasso el encargado de confirmar la noticia que sorprendió al mundo del boxeo con un corto, pero feliz mensaje en sus redes sociales. “¡Canelo Team! Gracias Eddy Reynoso. Vamos a demostrar por qué estamos aquí. Viva México”, expresó David.

David Picasso es la nueva incorporación del Canelo Team para 2026. (GETTY IMAGES)

David Picasso es la nueva incorporación del Canelo Team para 2026. (GETTY IMAGES)

Picasso es un boxeador técnico, que gusta de aprovechar su buen alcance para manejar las distancias como más cómodo le quede. Ese estilo le permitió ganar notoriedad y captar la atención de las grandes promotoras, que confían en que se puede transformar en un verdadero talento del deporte y en el rostro del boxeo nacional.

Los números del Rey David indican que mantiene un récord de 32-1-1 con 17 victorias por la vía del nocaut. Actualmente se desconoce cuál será su siguiente presentación tras haber sufrido la primera derrota de su carrera el pasado mes de diciembre ante el mencionado Inoue. Con apenas 25 años, se espera que la trayectoria de Picasso solo tenga momentos de éxito en el futuro.

En síntesis

  • David Picasso se incorporó oficialmente al Canelo Team dirigido por el entrenador Eddy Reynoso.
  • El boxeador mexicano David Picasso registra un récord profesional de 32 victorias, 1 derrota y 1 empate.
  • Saúl “Canelo” Álvarez busca recuperar en 2026 la gloria perdida ante Terence Crawford en 2025.
Lucas Lescano
