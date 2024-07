El enfrentamiento entre Gervonta Davis y Vasyl Lomachenko es uno que se viene esperando hace mucho tiempo. El campeón de los ligeros de la AMB y el monarca en la misma categoría, pero en la FIB, se deben una pelea que todo el mundo del boxeo desea presenciar hace mucho tiempo. En las últimas semanas, las informaciones habían indicado que las negociaciones para concretar ese duelo estaban abiertas, pero el ucraniano no estaría del todo convencido de llevarlo adelante.

¿Por qué está en duda la pelea entre Vasyl Lomachenko y Gervonta Davis?

Lo que sucede por estos días es que Lomachenko no está de ánimos y así lo explicó su representante: “Loma no está de ánimo en este momento, no tiene motivación en este momento, quiere pasar más tiempo con la familia”.

Y además, agregó: “No es sólo el dinero lo que le motiva. Él no acepta nada solo por dinero, puedes ofrecerle decenas de millones de dólares, pero si no tiene motivación, no está listo para prepararse para la pelea”.

No hubo detalles de los motivos, pero lo que sí se puede deducir es que una de las razones puede ser el conflicto bélico que atraviesa su país Ucrania con Rusia hace más de dos años, lo que tiene muy atento al campeón.

Lomachenko quiere estar con su familia y lejos de los flashes, teniendo en cuenta que actualmente no tiene la motivación necesaria para embarcarse en una aventura ante Gervonta, la que sería una de las más importantes en su carrera.

Vasyl Lomachenko no tiene apuro por enfrentar a Gervonta Davis y habrá que esperar una decisión para el ver el enfrentamiento tan esperado. (IMAGO)

De esta manera no significa que la pelea no se vaya a realizar, pero lo que sí parece es que para este 2024 suena un poco difícil. El calendario empieza a apretar y Vasyl no tiene ningún apuro en llevar adelante este evento. La última presentación del ucraniano fue en mayo, cuando venció a George Kambosos Jr. por la vía del nocaut. Ese triunfo fue el que le volvió a dar el cinturón de campeón y, debido a la gran vigencia que sigue mostrando pese a tener 36 años, es un rival que muchos quieren tener enfrente para retarle la corona.

Lo que parece indicar es que todos los caminos van a conducir a un enfrentamiento con Gervonta Davis, pero que no sería en 2024 y sí en 2025. Por lo pronto hay que esperar la voz oficial del ucraniano y, a partir de allí, determinar cuales serán los pasos a seguir.