El mundo del boxeo y del deporte en general está llorando. En las últimas horas se confirmó una noticia devastadora con el anuncio oficial que señaló que Israel el Magnífico Vázquez sufre un cáncer terminal que puede llegar a concluir con su vida. Mediante un corto comunicado, el CMB (Consejo Mundial de Boxeo) le envió sus fuerzas y pidió a los fanáticos que recen por su estado de salud.

¿Qué enfermedad tiene Israel Magnífico Vázquez?

El mexicano de 46 años (cumplirá 47 en diciembre) se encuentra luchando por su vida mientras enfrenta una brutal enfermedad oncológica en sus ganglios linfáticos que le originaron un sarcoma en fase 4, lo que le generó una metástasis (la enfermedad se desparrama por el cuerpo) y así el panorama solo trajo un futuro muy preocupante.

Según la información que surgió desde su seno más íntimo, se confirmó que Vázquez tendría seis meses de vida, aunque la familia ya avisó que no se quedarán de brazos cruzados e irán por otras opiniones expertas para intentar encontrar el milagro que le permita al Magnífico seguir viviendo.

“Nuestro querido campeón ha recibido un diagnóstico de cáncer devastador. ElWBC está a su lado, intentando traer a su familia desde México y asegurándose de que reciba la atención que merece”, expresó el Consejo Mundial de Boxeo en su sitio oficial.

Por su parte, la esposa de Vázquez detallo: “Casi no puede hablar y si lo hace se corta su respiración, está muy débil. Él no quiere que lo vean así, quiere que todos tengan la imagen de él como cuando fue boxeador. Está muy diferente a como él era”.

Israel Vázquez fue un gran campeón del mundo mexicano que ahora lucha por su vida. (GETTY IMAGES)

A su vez, dejó la parte más cruel para el final y confirmó de manera brutal: “El doctor nos dijo que, cuando mucho, tendría seis meses, pero yo no me puedo rendir así, tenemos que ir con otro doctor, ya estamos hablando con otro doctor que es especialista en sarcoma porque este doctor que lo diagnosticó no es especialista. Vamos a ir a otro hospital, queremos que un especialista en sarcoma lo vea”.

La trayectoria del Magnífico Vázquez en el boxeo

Magnífico Vázquez marcó la historia del boxeo. Dejó un récord espectacular de 44-5. Tuvo su última pelea en 2010 y desde su debut profesional en 1995 que brilló. Fue campeón supergallo desde el 2000 hasta el 2008 con algunas idas y venidas, pero durante ese lapso de tiempo se mantuvo siempre en la élite del pugilismo. Su estilo agresivo y quirúrgico para encontrar espacios que solamente él parecía ver, lo transformaron en una leyenda absoluta del deporte.

