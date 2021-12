Pese a la derrota en decisión unánime sufrida ante Gervonta Davis el pasado domingo 5 de diciembre en el Staples Center de Los Angeles, Isaac Cruz tuvo una actuación que sin dudas lo consolida entre los mejores peleadores que actualmente hay en una muy competitiva división de peso ligero.

Esto quiere decir que no le faltarán oportunidades de seguir cerrando grandes peleas en importantes carteleras. Pensando en ello, el Pitbull ya sugirió la posibilidad de enfrentar al excampeón mundial interino del CMB Ryan García, quien perdió ese título por inactividad, precisamente porque no pelea desde que lo conquistó venciendo a Luke Campbell el 2 de enero.

El mexicano dijo, basado en aquella pelea, que García tiene mandíbula de crisal, recordando que fue el primero en besar la lona durante el combate. Señaló, además, que estaría dispuesto a enfrentarlo en California, es decir en tierras del Niño Rey que es promovido por Golden Boy.

Ateno a todas esas declaraciones, Ryan no dudó en salir a responder. “Cruz dijo que pelearía conmigo en mi patio, dijo también que probablemente me ganaría. Definitivamente tenemos que ver eso. Espero ansioso la pelea de regreso. Debería ser una buena. Cruz es un boxeador que presiona, muy bueno", dijo durante un vivo de Instagram.

Y agregó: “Tiene buen movimiento, algo que no he visto antes, pero tendríamos que ver cómo lo hace contra mí. Sigo siendo rápido y explosivo como lo he sido y pienso que, con mi velocidad, mi timing, mi alcance, pienso que sería capaz de ganar. Veremos”.