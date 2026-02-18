Tal como lo imaginaba más de uno, Tyson Fury regresó del retiro que había anunciado a principios del año pasado. El británico está dispuesto a tener una nueva oportunidad sobre los cuadriláteros y por eso confirmó su pelea con Arslanbek Makhmudov para el próximo 11 de abril, aunque todo esto tiene un objetivo final: concretar una trilogía con Oleksandr Usyk.

En las últimas horas, Fury brindó dos entrevistas en las que no dejó tema sin tocar y claro que habló de su rival más directo. Lo que entiende Tyson es que no fue vencido en ninguna de las derrotas que sufrió ante el ucraniano y que, para diciembre, el campeón indiscutido de los pesos pesados estará deseando tener una tercera contienda con el Rey Gitano.

Tyson Fury sobre Usyk: ganó ambas peleas y espera trilogía

“Yo sé en mi corazón que gané esas peleas. Cuando eres un hombre y peleas contra otro hombre, si pierdes, lo sabes, le das la mano y le dices: ‘Bien jugado’. Escucha, él ganó, tiene sus decisiones, las ganó justamente, está bien. Lo besé en la cabeza, lo felicité, pero él sabe y yo sabemos que no me ganó“, le expresó Fury a Netflix.

Tyson Fury confirmó su pelea con Arslanbek Makhmudov para abril. (GETTY IMAGES)

Mientras que a The Ring le comentó: “Al final del año, Usyk me estará rogando una tercera pelea. No soy yo quien quiere pelear con él, será él quien me estará rogando que hagamos la pelea, rogándome, ya verán. Yo soy la gallina de los huevos de oro, el número uno, con el mayor difusor del mundo detrás de mí. Soy el niño dorado de Netflix. ¿A dónde más va a ir? ¿Con quién va a pelear? ¿Pelear con rivales duros por poco dinero? Eso suena muy inteligente”.

Por lo pronto, Usyk no tiene una nueva pelea confirmada de manera oficial y aún no se expresó públicamente sobre lo que desea. Incluso, no reaccionó ante el regreso de Fury, pero con la vuelta de Tyson los aficionados se ilusionan con que una trilogía es más que posible. ¿Llegarán a un acuerdo ambos rincones para regalarle al público lo que esperan?

