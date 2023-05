Después de seis años, las Chivas de Guadalajara han vuelto a meterse en una Final de la Liga MX. Este jueves, el Rebaño disputará el encuentro de Ida ante Tigres UANL, para luego, el domingo, en Estadio Akron, resolver cuál de los dos será el campeón.

Víctor Guzmán es el capitán de Chivas pese a que recién llegó para este torneo desde los Tuzos del Pachuca. “Nosotros nos vemos como ganadores, es lo que somos y hemos sido el torneo”, dijo el Pocho en la rueda de prensa previa a la Final de Ida, en el Estadio Universitario.

El mediocampista del Rebaño recordó que no se confiaba mucho en el equipo cuando comenzó el certamen: “La gente habla demasiado, lo vimos al inicio del torneo, nadie confiaba en nosotros, que no íbamos a estar en los primeros cuatro lugares, que con puros mexicanos era imposible y base de mucho compromiso hemos hecho creer a la gente”.

La confesión del Pocho Guzmán

Sin embargo, Víctor Guzmán también reconoció que él mismo tampoco se esperaba el llegar a una Final tan rápido: “No, para que echo mentiras, soy derecho. Nunca pensé que me fuera a pasar todo lo que hoy estoy viviendo”, admitió.

Pese a esto, el Pocho considera que se lo tiene bien merecido: “Pienso que me lo he ganado, lo he buscado, y soy un jugador ganador, así que no me lo esperaba, pero lo estoy disfrutando”, concluyó.