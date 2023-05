La primera final del Clausura 2023, disputada en el Estadio Universitario, terminó sin goles. Tigres UANL y las Chivas de Guadalajara no se sacaron ventajas y definirán, el próximo domingo, en Estadio Akron, cuál de los dos será el nuevo campeón de la Liga MX.

El serbio entrenador de Chivas, Veljko Paunovic, se mostró conforme con lo hecho por su equipo: “El desgaste es tremendo, el trabajo del grupo es fantástico. Primeros 90 minutos no complemente satisfechos pero lo importante es no haber encajado el gol y ya preparando la vuelta. Creo que hay poco tiempo y eso hay que aprovecharlo”, analizó.

No obstante, Paunovic sabe que en Akron la historia será otra y no hay que relajarse: “Empezamos de nuevo, 0-0 para los dos equipos. Los dos queremos ganar, por lo tanto será un gran partido. Tenemos que estar listos para agradar a nuestra gente, ganar en nuestro campo”, enfatizó el serbio.

Sin embargo, Paunovic también dejó un optimista mensaje de cara a la vuelta frente a Tigres UANL: “Desde luego que con trabajo y orden, lo vamos a lograr”, afirmó el estratega del Rebaño, quien este semestre ha devuelto la ilusión a la afición rojiblanca.

Conforme con toda la plantilla

No sólo los once titulares recibieron el elogio de Paunovic, sino que también aquellos elementos que ingresaron como sustitutos: “Me gustó el orden, la perseverancia. Los cambios que entraron, fantásticos. Me gustó la unión y determinación del equipo. Hoy no encajamos pero toca la otra parte”, insistió el entrenador del Rebaño.