Finalmente, tras la gira por los Estados Unidos, Chivas no jugará el próximo fin de semana ante Rayados de Monterrey debido a que el Gigante de Acero no se encuentra en condiciones para llevar adelante el partido porque realizó un concierto Coldplay. Por otro lado, en el día de hoy, el equipo de Amaury Vergara fue noticia por las declaraciones de Ricardo Peláez.

Por un lado, el director deportivo mencionó que las negociaciones con Alexis Vega van a llegar buen puerto y que Michel Leaño sigue como entrenador. A su vez, aclaró la situación de Raúl Gudiño, otro de los jugadores que parecían irse de del Rebaño. Mientras todo esto sucedía, Vega volvió a ser titular en Tri y el Bofo Bautista pidió a Hugo Sánchez como entrenador.

Ricardo Peláez habló de las negociaciones con Alexis Vega

Sin duda el tema de Alexis Vega está en la agenda mediática de todos los días en Chivas debido a que es la estrella y todo indica está muy cerca de quedar libre para marcharse a Europa o a Rayados de Monterrey. De todas maneras, Ricardo Peláez confía en llegar a buen puerto al decir “Él ha mostrado que quiere estar en Chivas y nosotros queremos que se quede. Pero es una negociación, vamos por buen rumbo y sí decirte que es nuestro objetivo primordial en este momento”.

Ricardo Pelaéz aclaró el tema Michel Leaño

Como se había adelantado en las últimas semanas, Chivas llegó a la conclusión de que Michel Leaños sigan como entrenador, pero que tras el campeonato analizarán lo realizado con el equipo. “Seguiremos con él (Marcelo Leaño), pasan las semanas y salen nombres, no nos hemos planteado hacer un cambio de rumbo. Marcelo va a terminar el torneo hasta donde lleguemos y después nos vamos a reunir con él para pedirle cuentas. No estamos satisfechos, creo que la obligación de este equipo es estar en la Liguilla y ser contendiente, y estoy convencido que con Marcelo lo vamos a lograr. Así como les digo que no estamos contentos les digo que este proyecto lo mantenemos por estas razones”, expresó.

Alexis Vega volvió a jugar en el Tri

El Seleccionado Nacional de México acaba de sellar su clasificación a Qatar 2022 luego de vencer a El Salvador por 2-0. Por otro lado, hoy Chivas volvió a sonreír debido a que Alexis Vega volvió a ver acción como titular, en un encuentro en el que jugó muy bien.