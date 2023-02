No caben dudas: este domingo, las Chivas de Guadalajara evitaron un papelón histórico, tras quedarse a las puertas de romper la racha negativa de Querétaro, que llegó al Estadio Akron con tres años sin ganar en condición de visitante. Un agónico gol de Alejandro Mayorga salvó al Rebaño.

Para muchos, fue el peor encuentro de Chivas desde que el serbio Veljko Paunovic asumió la conducción técnica. Sin embargo, el entrenador no lo ve así: "No, desde luego creo que no es una manera de tomar las cosas, de ser tan dramático. Lo que pienso es que los partidos son cosas vivas, que ocurren ciertas situaciones en el juego y los partidos cambian".

Incluso, en su análisis, Paunovic destacó la reacción de sus futbolistas: "Las respuestas que tenemos y la preparación es muy importante. Creo que el equipo tuvo una gran reacción cuando las cosas iban mal, mostró un espíritu muy importante y mucha unidad", destacó el entrenador de Chivas.

Paunovic también aprovechó para enviar un mensaje a la afición rojiblanca, a la cual le pide paciencia: "Volver a decir que este es un equipo en construcción. Las experiencias como estas, sacamos una moraleja tambien, de que para nuestro equipo es muy importante ser consistente en todo el partido. Yo pienso que el equipo lo está dando todo, si no fuera así, los primeros en enterarse son los del vestuario, pero estoy enormemente contento con la entrega del grupo", destacó.

¿Cuándo vuelve a jugar Chivas?

El Rebaño sigue sin ganar ante su público en el Clausura 2023 de la Liga MX, pero por lo pronto, deberá enfocarse en su próximo encuentro. El mismo tendrá lugar el día sábado 11 de febrero, a las 21:05hs del centro de México, nada más y nada menos que ante los Tuzos del Pachuca, en el Estadio Hidalgo.