Desde hace varios mercados, Alexis Vega es uno de los jugadores mexicanos que apuntan para salir al futbol europeo. El atacante de las Chivas de Guadalajara es uno de los más desequilibrantes en la Liga MX, pero en definitiva, gran oferta esperada se ha hecho esperar más de la cuenta.

Sin embargo, el jugador de la Selección Mexicana no pierde la paciencia y contó que rechazó una oferta desde el exterior: "Hay casos en los cuales a veces nos apresuramos sólo por cumplir el sueño de jugar en Europa y en seis meses o un año estás de vuelta; con un equipo que estuvimos en pláticas en Europa, me quería llevar, quería que jugara seis meses y si no me iba bien, regresara con otro equipo del futbol mexicano", develó.

Vega dio las razones por las que decidió no aceptar dicho ofrecimiento y quedarse en Chivas: "No le veo chiste ir a jugar seis meses, con presión porque van a querer que te adaptes de la mejor manera; por situaciones de esas tomas la decisión de no ir, de no apresurar ese proceso. Mi familia está feliz de que estaremos más tiempo acá".

De momento, Alexis Vega tiene contrato con el Rebaño hasta 2024, por lo que mantiene la calma y elige enfocarse en en su presente: "Estoy muy tranquilo de que si un equipo me quiere, va a llegar y va a poner el dinero para que yo pueda emigrar a Europa, y si no, como lo dije cuando renové, yo estoy aquí feliz, la gente me quiere mucho, estoy acá en Chivas", reflexionó.

La exposición del Mundial

Vega tuvo mucho protagonismo en Qatar 2022, donde sabía que contaría con más exposición, pero no podía desenfocarse: "En la Copa del Mundo había visores de todos los equipos, pero yo fui a hacer mi trabajo, a dar todo para la selección de mi país, no para que los ojos estuvieran en mí... después el sueño está intacto de poder estar en Europa, sale que muchos equipos me pretendían, pero la realidad es que no, sólo pláticas con dos equipos que por ahí preguntan, pero nada concreto".