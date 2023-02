Chivas de Guadalajara no ha tenido el mejor arranque en el Torneo Clausura 2023, donde suma ocho puntos en cinco partidos disputados. Los rojiblancos todavía no conocen la victoria frente a su afición y ahora deben medirse ante Pachuca, líder de la Liga MX.

El reciente tropiezo contra Querétaro ha provocado una serie de señalamientos contra Veljko Paunovic, quien no ha consolidado su idea de juego. Y ante esta situación parece que Amaury Vergara ha tomado una decisión definitiva de cara a lo que viene...

De acuerdo con la información que publica Mediotiempo, Vergara tiene claro que Paunovic debe continuar al frente de Chivas de Guadalajara todo el Torneo Clausura 2023, independientemente de los resultados que consiga a lo largo de la ronda regular.

"Me dice que así fracasen otra vez en este torneo, no pasará nada. Que no esperan nada este torneo, que lo están tomando como transición, que no se van a desesperar, que no van a claudicar y que seguirán con Paunovic sí o sí”, explicó Miguel Arizpe.

¿Cuándo juega Chivas?

El Rebaño Sagrado está obligado a sumar los tres puntos contra Pachuca, equipo que marcha en lo más alto de la tabla general de posiciones. Este partido se llevará a cabo el próximo sábado 11 de febrero en el Estadio Hidalgo.