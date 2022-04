Matías Almeyda no está en la lista: los 4 principales apuntados por la directiva de Chivas para la Dirección Técnica

En la jornada de ayer se dio a conocer una noticia que ilusiona al mundo del Deportivo Guadalajara: Matías Almeyda al fin se desvinculó del San Jose Earthquakes de la Major League Soccer y es libre de negociar con cualquier club. Tiene ofertas de la Selección de Chile y de equipos de la Liga MX, pero está claro que el Pelado espera por una llamada en particular: la de Chivas. ¿Le va a llegar?

El Rebaño Sagrado se encuentra buscando un nuevo Director Técnico tras la salida de Marcelo Michel Leaño y no parece haber mejor opción que el argentino, quien fue el último entrenador en destacarse en la institución. Sin embargo, de acuerdo a la información brindada por TUDN en las recientes horas, no aparece en la lista de principales apuntados por la directiva. Te contamos quiénes son.

La cúpula dirigencial del Rebaño Sagrado comandada por Amaury Vergara y Ricardo Peláez tiene 4 nombres en la cabeza: Andrés Lillini, Nicolás Larcamón, Antonio Mohamed y Jaime Lozano. Todos ellos tienen algo en común: actualmente tienen trabajo y sería difícil sacarlos de sus sitios. Quizás los más factibles sean los primeros dos, ya que pronto finalizan contrato (Pumas y Puebla) y aún no han renovado; los otros dos asumieron hace escasos meses (Atlético Mineiro y Necaxa).

El objetivo de Chivas es contratar a un DT que conozca a fondo los secretos del futbol mexicano y no tenga ningún problema de adaptación en la institución rojiblanca. El nombre ideal conociendo las pretenciones y los gustos de Vergara y Peláez sería Jaime Lozano, ya que cuenta con un proyecto futbolístico más que interesante, le da lugar a los jóvenes y supo sacar lo mejor de Alexis Vega en los JJOO.

Matías Almeyda viene de un flojo paso en la MLS

Quizás lo que le juega en contra al Pelado para no ser el máximo apuntado es su flojo paso que tuvo por la Major League Soccer. Dirigió un total de 103 partidos en el San Jose Earthquakes: ganó 33, empató 25 y perdió 45. No ganó ningún título y ha fracasado en cada temporada: en 2019 y 2021 no clasificó a Playoffs; mientras que en 2020 cayó en Primera Ronda.