Chivas es uno de los equipos más especiales del planeta debido a su filosofía de solo jugar con mexicanos, lo cual los identifica pero también les ha traído algunos problemas para poder competir de la mejor manera.

Todos los demás planteles pueden fichar a cualquier futbolista, haciendo que el Rebaño parta en clara desventaja en el mercado de transferencias, existiendo muchas menos opciones para poder contratar.

Y no solo eso. Conscientes de la necesidad que experimenta Guadalajara, algunos equipos ponen un precio alto a sus jugadores, sabiendo que los Rojiblancos deben desembolsar fuertes cantidades para firmar a los jugadores que desean.

Por eso, Amaury Vergara levantó la voz y lanzó una clara petición a todas las franquicias de la Liga MX: “Es algo que no me voy a cansar de repetirlo, uno que las operaciones sean justas, que pongan de su parte, a Chivas le venden más caros, un ojo de la cara o deseos de incluso querer afectar a Chivas, es importante que el jugador que quiera venir a Chivas, si no está en sintonía, actitud, compromiso, no es perfil", dijo para TUDN.

Igualmente el mandamás del Guadalajara aseguró que tendrán contrataciones, aunque serán evaluadas por su flamante director deportivo: “La respuesta rontunda es que sí, sí vamos a buscar refuerzos, quiénes, cómo el perfil, es chamba de Fernando Hierro, pero hay áreas que debemos reforzar”.