Alexis Vega es uno de los hombres más importantes de Chivas de Guadalajara, cargando con el peso ofensivo del Rebaño Sagrado en la Liga MX. El atacante pelea por un lugar en la Selección Mexicana, pero ya comienza a pensar más allá del Mundial Qatar 2022...

El 10 rojiblanco actualmente registra tres goles y cuatro asistencias hasta el momento, siendo clave en la recuperación de Chivas. Y aunque hasta el momento no se habla de su salida, lo cierto es que Vega tiene en mente probar su nivel en el futbol europeo.

“Totalmente, tengo ese sueño en mi cabeza, poder jugar en un equipo importante de Europa. Si después del Mundial se da la oportunidad de emigrar al Viejo Continente, estaré contento, porque es un sueño que tengo desde pequeño”, reconoció a GQ México.

Sobre sus opciones de ganarse un lugar en la nómina de Gerardo Martino, el Gru reconoce que le hace mucha ilusión poder jugar en Qatar 2022; sin embargo, asegura que todavía tiene trabajo por delante y que su presencia todavía no está garantizada, ni mucho menos.

“Me siento contento de estar en el proceso, no sé si estaré en la lista final, y llámenle al míster para que me lleve. Me siento contento, motivado de estar en este reto tan importante, ya que para mí es un sueño estar en la Copa del Mundo”, expresó Vega.