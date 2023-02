Las Chivas de Guadalajara, dirigidas por el serbio Veljko Paunovic, han comenzado con cierta irregularidad el Clausura 2023. Si bien el equipo ha tenido buenos y malos momentos en este inicio de certamen, gran parte de su afición considera que la plantilla se queda corta para el objetivo de pelear por el título. En ese sentido, el Rebaño ha dejado partir a dos jugadores que hoy destacan en la Liga MX.

Se trata de dos casos diferentes. Uno se encuentra ya sobre el cierre de su carrera, pero no pudo jugar en el último tiempo con Chivas por una lesión; al otro, eligieron no considerarlo por problemas del pasado, pese a que el futbolista había mostrado una buena versión en la MLS. ¿Se arrepentirán en el Rebaño? Jesús Molina y Chofis López destacan en Pumas UNAM y los Tuzos del Pachuca.

Jesús Molina

El experimentado volante central de 34 años estuvo más de un año parado por culpa de una lesión. Tras rehabilitarse, Molina ya no tuvo lugar en Chivas, donde no renovó su contrato. El mediocentro recaló en los Pumas de la UNAM, donde ha jugado los últimos tres partidos como titular y a un buen nivel. En esa zona del campo, el Rebaño tiene a Fernando González, pero futbolistas como Fernando Beltrán, Sergio Flores o Victor Guzmán, acostumbran a jugar unos metros más adelantados y no siendo el mediocentro de contención más posicional, por lo que Molina podría haber sido, como mínimo, un buen elemento de rotación.

Chofis López

El caso del atacante es diferente: la directiva eligió no tenerlo en cuenta por problemas del pasado, luego de que regresara de su préstamo en la Major League Soccer, donde lo hizo bien con San José Earthquakes. Pese a ese antecedente, se optó por enviar a la Chofis al Pachuca, donde el semestre pasado fue campeón ingresando habitualmente desde el banquillo. En este Clausura 2023 ya ha marcado cuatro goles, mientras las Chivas siguen con problemas de cara al arco rival.