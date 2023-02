Querétaro estaba muy cerca de poner punto final a su sequía de 48 partidos consecutivos sin ganar fuera del Estadio Corregidora. Los Gallos Blancos lo ganaban 1-0 en tiempo de descuento, pero un cabezazo de Alejandro Mayorga los despertó del sueño en Guadalajara.

Mauro Gerk no quedó satisfecho con la manera en la que se le escapó la victoria a los Albiazules en el Estadio Akron. El director técnico argentino considera que Querétaro hizo lo necesario para llevarse los tres puntos y sostiene que el empate es inmerecido para el Rebaño.

“Hicimos un partido correcto, fue injusto el empate. Un corner, Chivas no tuvo situaciones en el segundo tiempo. La bronca porque teníamos el resultado asegurado por 90 minutos, pero cayó el gol (...) El equipo estuvo a la altura de un rival que no supo qué hacer", dijo Gerk.

El timonel de los Gallos Blancos, además, asegura que no teme por su futuro. "Vivo el día, no hago cuentas a futuro, si me dejaron es por algo. Al América le hicimos partido, contra Chivas hicimos partido. Repito que Chivas no mereció empatar", expresó el sudamericano.

Los números de Querétaro

Los Albiazules suman tres puntos en cuatro partidos disputados, estadísticas que tienen al equipo en el fondo de la tabla general de posiciones. Sin embargo, Querétaro ya ha sumado en dos visitas complicadas: primero ante América y luego frente a Chivas.