El futbol tiene historias muy curiosas y cada jugador lleva su carrera de la mejor manera posible, evaluando alternativas y tratando de adaptarse a las circunstancias. Algunas veces, todo se hace cuesta arriba, como fue el caso de Juan Pablo Rodríguez con la camiseta de Chivas, donde se le recordó muy a menudo su debut con la camiseta de Atlas, a tal punto de que la presión acabó por asfixiarlo.

Lo más extraño es que a pesar de todas las dificultades, “Chato” Rodríguez puede darse el lujo de contar que gritó campeón con la camiseta del Rebaño Sagrado: formó parte del plantel que se consagró en el Apertura 2006. Sin embargo, aquello no bastó para que su paso por Chivas le resultara agradable, ya que en todo momento se le exigió más de la cuenta por su etapa en Atlas.

Tales fueron las dificultades, que Juan Pablo Rodríguez no dudó a la hora de aceptar la oferta del Santos Laguna para seguir allí su carrera. En la previa a un nuevo clásico tapatío, explicó de la siguiente manera su paso por Chivas: “No me fue del todo bien. Si bien quedé campeón, eso es algo bueno, un equipo sin ganar el título en nueve años, y en seis meses en que estuve ahí, me tocó levantar el trofeo”.

En diálogo con Marca Claro, Rodríguez también dio detalles acerca de su salida: “Surgió la oportunidad de salir pronto, de salir a Santos, y no lo dudé porque en Chivas no la estaba pasando bien como persona y tampoco estaba teniendo mucha participación”. En aquel entonces, Chato llegó para jugar tanto en Liga como en Copa Libertadores, pero la afición siempre lo vio de reojo debido a sus inicios como canterano del Atlas.

Una experiencia estresante

"A Chivas llegué como refuerzo para participar en una Copa Libertadores, me invitó Chepo De la Torre. Creo que les gustó mi trabajo, a mí me llamó la atención ir a Chivas, no se puede dejar de reconocer que es un equipo grande, de arraigo, siempre como jugador se debe aspirar a estar en los grandes y no me fue nada bien. Al principio jugué, tuve participación, pero con la presión de la gente de Chivas que me recalcaba mi pasado rojinegro, que era del Atlas", explicó Juan Pablo Rodríguez.