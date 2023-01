El atacante de 28 años llegó al Rebaño en el semestre pasado, pero no ha rendido al nivel esperado y ahora no entra en los planes del nuevo entrenador.

No se ponen de acuerdo: Fernando Hierro contradice a Veljko Paunovic en el caso de Santiago Ormeño

Pese a que comenzó el Clausura 2023 sin derrotas ni goles en contra en sus primeras dos presentaciones, las Chivas de Guadalajara aún deben resolver un problema ligado a su plantilla. Y es que Santiago Ormeño no entra en los planes de Veljko Paunovic, pero de momento no le encuentran acomodo y el tema parece mostrar diferentes posturas en el entrenador y el director deportivo, Fernando Hierro.

Santiago Ormeño ha quedado relegado a ser cuarta o quinta opción dentro de la plantilla de Chivas, que salió al mercado con la decisión de reforzar su ofensivo. Sin embargo, el recién llegado tiene un futuro incierto, ya que hubo interéses de otros equipos de Liga MX pero en el Rebaño no se han puesto de acuerdo: mientras Paunovic le permitió que buscara alternativas, Hierro le ha pedido que se quede a pelear por un lugar.

El director deportivo, Fernando Hierro, le negó además a Ormeño la posibilidad de salir cedido, ya que contaba con propuestas de los Pumas de la UNAM y los Bravos del Juárez. Esto, debido a que sólo aceptará dejarlo ir si se trata de una transferencia y no de un préstamo. Para Ormeño, la situación resulta confusa, ya que el entrenador no lo utiliza pero el director deportivo no facilita su partida.

Los números de Ormeño en Chivas

Tras la lesión de José Juan Macías en la previa al Apertura 2022, Chivas salió con desesperación en busca de un centrodelantero. La contratación de Santiago Ormeño trajo algunas dudas para la afición, las cuales ahora lucen justificadas, ya que el atacante ha tenido escaso protagonismo desde que llegó: apenas 14 partidos y un gol, para la victoria ante Monterrey en la Jornada 16 del Apertura 2022.