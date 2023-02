¿Por qué problema personal no jugó Chiquete Orozco ante Querétaro?

El comienzo de temporada para Chivas ha sido bastante complicado debido a las diferentes bajas que ha sufrido en las últimas semanas, pero aún así han logrado cosechar resultados positivos. Por supuesto, el rendimiento del equipo no es el que esperaban, pero sacar una buena cantidad de puntos es algo que está ayudando para la confianza del plantel.

El empate agónico frente a Querétaro salvó a un Chivas que no tuvo el mejor partido, a pesar de que contaban con la ventaja de la localía. Finalmente Juan José Macías no fue parte del banco de suplentes y Veljko Paunovic no tenía demasiadas variantes en el banco para los problemas ofensivos del equipo. Aún así, la sorpresiva ausencia estuvo en otro sector.

¿Por qué no jugó Chiquete Orozco frente a Querétaro?

El zaguero central de 20 años es uno de los estandartes del entrenador dentro del campo de juego debido a que tiene una solidez envidiable en su juego. Sin embargo, ni siquiera fue parte del banco de suplentes frente a Querétaro. Esto se debió a que tuvo un problema familiar el sábado y fue desafectado inmediatamente del encuentro.

Lo que sucedió fue que la esposa del futbolista tuvo un parto prematuro y el niño tuvo algunas complicaciones en el nacimiento. El bebé tuvo que ser sometido a cirugía abdominal y se encuentra esperando su evolución. Por supuesto, el club y sus compañeros le han mostrado todo el apoyo posible al joven defensor.

Está claro que se trata de una situación muy delicada y que el club ya ha manifestado que le dará el tiempo necesario a Chiquete Orozco. Su lugar lo ocupó Hiram Mier y no dejó una mala impresión, por lo que podría volver a ser titular el domingo frente a Pachuca.