Hoy brilla con la playera del Club América, pero hace algunos años no corrió con suerte cuando quise hacer lo propio con la del Deportivo Guadalajara.

Con 25 años, Alejandro Zendejas atraviesa el mejor momento de su carrera en el Club América. Es titular indiscutido, figura y se ha ganado un lugar en la Selección de Estados Unidos, a la que ha elegido por sobre la Mexicana. Tiene todo para seguir brillando, dar un salto de calidad a un equipo de Europa y dar que hablar en el Mundial 2026.

El oriundo de Ciudad Juárez arribó a Coapa en enero del 2022 y, desde entonces, acumula 12 goles y 4 asistencias en 47 partidos. Es reconocido por la afición americanista gracias a sus buenos rendimientos, algo que no gusta en la otra vereda. Claro, él pasó por el Deportivo Guadalajara y no estuvo ni cerca de mostrar esta versión. ¿Qué sucedió?

La razón por la que Alejandro Zendejas fracasó en Chivas

Luego de dar sus primeros pasos por el FC Dallas de Estados Unidos, Chivas compró el pase de Alejandro Zendejas allá por julio del 2016. Sin embargo, no rindió a la altura de lo esperado y fue cedido a préstamo a Zacatepec; posteriormente, regresó a la institución y tampoco terminó de convencer (1 gol en 23 partidos). Por eso lo dejaron irse como agente libre en julio del 2020, y su destino fue Necaxa.

Francisco Molina, su descubridor, reveló en plática con Mediotiempo la verdadera razón por la que no se destacó en el Rebaño Sagrado. Según lo que explicó, no llegó bien preparado físicamente ya que en Estados Unidos no contaba con ningun especialista en esta faceta y el atacante terminó sufriendo una pubalgia más que molesta.

Esta lesión no solo lo alejó de las canchas por un largo tiempo, sino que además le trajo mucha desconfianza y nunca se sintió al 100% para poder demostrar sus capacidades en un club tan grande como Chivas. Esto sí lo pudo hacer en Necaxa, ya sin presión, sitio en donde recuperó su mejor versión y logró dar el paso al América, en donde confirmó que los visores del Guadalajara no se habían equivocado al ficharlo.