América se llevó esta nueva edición del Clásico Nacional: derrotó por 2-1 al Deportivo Guadalajara en el Estadio Azteca gracias a los tantos de Henry Martín y Alejandro Zendejas. Con este resultado, el elenco conducido tácticamente por Fernando Ortiz se ubica como único líder del campeonato y arriba a la Liguilla como el gran candidato al título. En la otra vereda, mientras tantos, los ánimos no son los mejores...

La sensación de perder un duelo de esta magnitud nunca es buena, pero suele ser peor si el arbitraje influyó en el resultado final. Esto es lo que sienten en el vestidor de Chivas, y lo dejó bien en claro Ricardo Cadena, su entrenador. Adonai Escobedo, árbitro central, junto a sus colaboradores del VAR, decidieron no convalidarle un gol al conjunto rojiblanco que podría haber cambiado el rumbo del encuentro, algo que encendió la polémica.

Tras un extraordinario cabezazo de Sergio Flores, Guillermo Ochoa protagonizó una de las grandes salvadas de la temporada. Sin embargo, hay una imagen que no tardó en viralizarse en donde da la impresión de que el balón cruzó toda la línea. "Ustedes (periodistas) juzguen las acciones. Hay una imagen muy clara circulando en las redes sociales. Yo la vi ahora y no sé por qué no la fueron a revisar", señaló con enfado el estratega tapatío.

Ese no fue el único motivo por el que le pegó al arbitraje, sino que también hizo referencia a la expulsión de Fernando Beltrán en el minuto 97 de juego. "Es difícil para mí dar una opinión. Me sorprende que lo expulsaran porque no es un tipo que encare o se porte mal. Se me hace extraño. No sé qué le dijo al árbitro", admitió Cadena, dejando a entrever que Escobedo exageró con el color de la tarjeta.

"Nos vamos con la tristeza y amargura de no poder conseguir algo más. Estoy convencido de que estos últimos dos partidos nos van a dejar una gran enseñanza. Siempre hacemos una autocrítica. Tenemos que sacar lo mejor de esto. Nos queda todavía un juego", sentenció el Director Técnico, apenado por el resultado.