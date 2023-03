Los futboleros tenemos cita este sábado 1 de abril, a partir de las 21:10hs del centro de México, en el Estadio Jalisco de Guadalajara. Se disputará una nueva edición del Clásico Tapatío entre Atlas y Chivas, y por supuesto promete ser el duelo más atractivo de la Jornada 13 del Torneo Clausura 2023 de Liga MX.

Dicen que no importa cómo llegan los equipos a este tipo de partidos, ya que los derbys son especiales y se viven como algo aparte. Sin embargo, la realidad marca que el Rebaño Sagrado es quien tiene más para perder que para ganar. Arriban tras ser goleados por el América (2-4) en condición de local y visitan al reciente Bicampeón del futbol mexicano.

Los títulos obtenidos por los Zorros en el último tiempo han obligado al Deportivo Guadalajara a cortar con su sequía, pero por el momento no lo han logrado. Por eso, estos Clásicos tienen ese peso agregado: ahora se dio vuelta la tortilla y es el conjunto Rojinegro el que trollea con su vitrina. Sin embargo, una figura del equipo de Paunovic no lo ve así...

Como suele ocurrir en la previa de estos hermosos duelos, un jugador le puso picante con una fuerte declaración. En esta ocasión hablamos de Fernando Beltrán, uno de los elementos más importantes del plantel de Chivas, quien minimizó a Atlas por tener 9 campeonatos menos que el cuadro Rojiblanco.

"No tengo nada que decir, qué bien y qué bueno. Si ellos piensan así, adelante. Cuando recién eres campeón piensas de esa manera y no tengo el derecho de hablar porque no lo he sido. Me queda lograrlo y demostrarlo con hechos. No tengo que pelear por campeonatos cuando sabemos quién tiene más", apuntó el Nene ante los medios de comunicación.