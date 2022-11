Chivas de Guadalajara inicia una nueva etapa con Veljko Paunovic. El director técnico serbio está al frente de los trabajos de la pretemporada y ya piensa en el Torneo Clausura 2023, en el que el Rebaño Sagrado tiene la enorme tarea de recuperar el protagonismo perdido en la Liga MX.

Luego del culminar el cuarto día de entrenamiento en Verde Valle, algunos jugadores compartieron sus sensaciones pensando en lo que viene para el conjunto rojiblanco. Uno de ellos fue Isaac Brizuela, quien valora de manera positiva la manera en la que Paunovic encara este reto.

El Cone ha comenzado la pretemporada con mucha ilusión y sorprendió a todos con una emotiva declaración sobre su nuevo entrenador. Y es que el volante reconoce que encuentra muchas similitudes entre Paunovic y Matías Almeyda, último DT que salió campeón con Chivas.

"El primer día que empezamos a trabajar en el campo me hizo recordar a (Matías) Almeyda, que a lo mejor no conocíamos a su cuerpo técnico y cómo que no lo tomábamos con mucho agrado, pero sí te hace recordar esos buenos momentos y te hace motivarte, esos flashazos hacen que pienses positivo", dijo Brizuela sobre este nuevo ciclo en el Rebaño.

Quiere ser protagonista

Brizuela asegura que la llegada de un nuevo entrenador supone que todos comienzan desde cero y tienen que pelear nuevamente por consolidarse en el once inicial. "Para todos es empezar de cero, todos buscamos una oportunidad y eso nos ayuda a subir el nivel, a buscar ganarte un lugar en plantel y después ser titular", finalizó.