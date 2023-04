En el partido correspondiente a la decimotercera jornada del Torneo Clausura 2023 de Liga MX, el Deportivo Guadalajara igualó 3-3 ante Atlas en una nueva edición del Clásico Tapatío disputado en el Estadio Jalisco. Si bien no es para nada negativo no perder un derby en condición de visitante, la realidad es que el Rebaño Sagrado tuvo todo para ganarlo y no supo aprovechar la situación.

Es por eso que, tanto jugadores como cuerpo técnico de Chivas, quedaron muy descontentos y desilusionados con el resultado final. Y que los Zorros hayan remontado no es lo peor: ahora sufrirán una grave sanción ya que un elemento del club agredió e insultó a César Arturo Ramos Palazuelos, árbitro principal del encuentro.

El árbitro que estuvo en el Mundial de Qatar 2022 aseguró en su informe oficial que alguien se pasó de la raya con él, por lo que la Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Fútbol investigará el hecho y aplicará un fuerte castigo. Se trata de Claudio Arzeno, asistente técnico de Veljko Paunovic.

El exjugador argentino encaró a Ramos en el entretiempo, con claras señas de que no estaba conforme con su actuación. En el video se puede apreciar cómo le reclama sobre una jugada y automáticamente ve la tarjeta roja, lo que lo enfadó aún más. Segundos después, se volvió a acercar y lo empujó.

De acuerdo a la cédula arbitral, Arzeno le dijo: "Eres un payaso, la con$%& de tu madre" y posteriormente lo agredió. A pesar de que algunos jugadores del Guadalajara llegaron para calmarlo, ya era demasiado tarde. Ahora, deberá esperar la sanción oficial por parte de la Comisión Disciplinaria...