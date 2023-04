Para nadie es un secreto que Alexis Vega es uno de los grandes referentes de la Liga MX, gracias a las extraordinarias actuaciones en Chivas de Guadalajara que lo han puesto en el radar de varios clubes en el mercado de pases.

Uno de ellos es Tigres. Y es que el propio delantero reconoció que tenía una oferta para unirse a las filas de los Felinos, pero decidió rechazarla para continuar en el Rebaño Sagrado en caso de no poder dar el salto al Viejo Continente.

“Si llega están las cláusulas, hablé con Amaury Vergara, todavía antes del Mundial de Qatar 2022 tuve una llamada con él. Me dijo que qué onda porque había visto lo de Tigres, que si yo quería irme a jugar para allá", dijo a Pláticas Aldiente.

Al no llegar una propuesta para irse a Europa, Vega le transmitió a Chivas que no se movería previo al Clausura 2023. "Yo le dije: ‘mi opción número uno es jugar en Europa. Si no es jugar en Europa, quédate tranquilo que yo me quedo en Chivas’”.

No renuncia al sueño europeo

El Gru reconoce que por su edad es cada vez más complicado dar el salto al Viejo Continente; sin embargo, la figura del Rebaño Sagrado mantiene el optimismo y espera probarse en el extranjero tras culminar su etapa en el Guadalajara.

“No quiero cerrarme las puertas, pero ya tengo 25 años. Ya no estoy tan chico como cuando inicié, no se si sea una razón por la que ya no se estén fijando en jugadores como la de mi edad. Yo lo dejo así, yo siento que si un equipo me va a querer, va a llegar y va a pagar por mí; si es para mí ese sueño, va a llegar, si no es para mí, estoy super feliz en Chivas, estoy en un equipo muy cab...”, finalizó el 10.