Chivas de Guadalajara completó una decepcionante presentación frente a Querétaro en la Jornada 5 del Torneo Clausura 2023. El Rebaño Sagrado evitó la derrota sobre la hora, luego de lo que fue el gol de Pablo Barrera con la complicidad del Wacho Jiménez.

El tiro libre no llevaba demasiado peligro, pero el portero rojiblanco no tuvo la mejor respuesta y el balón se le escapó de manera inesperada. Si bien el árbitro principal no señaló el gol en primera instancia, el VAR determinó que el balón había cruzado la línea.

Luego vino la reacción del Rebaño Sagrado, que consiguió el empate por medio de Alejandro Mayorga en tiempo de descuento. Sin embargo, el gol de Barrera sigue dando de qué hablar y en las últimas horas está circulando una imagen que genera muchas dudas.

Éric Salinas, a través de su cuenta de Twitter, asegura que el balón no cruzó la línea de gol en su totalidad. "El balón nunca rebasa su totalidad (como dice reglamento) la línea de gol. Si quieren que botando dentro sea gol, cambien la regla. Injusticia para Miguel Jiménez y Chivas".

Lo cierto es que ninguna de las tomas de la transmisión oficial despejan las dudas que se han generado hasta el momento. Por lo pronto, el Rebaño Sagrado ya piensa en lo que será su próxima presentación frente a Pachuca, correspondiente a la Jornada 6 del Clausura 2023.

¿Cruzó la línea de gol?