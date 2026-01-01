Es tendencia:
Chicharito Hernández tilda de “retroceso” su regreso a Chivas en su balance del 2025

El delantero de 37 años, todavía sin equipo para 2026, publicó un video en su cuenta de Instagram en el que repasó su año.

Por Leandro Barraza

Chicharito Hernández terminó su segunda etapa en Chivas
© GETTY IMAGESChicharito Hernández terminó su segunda etapa en Chivas

Javier Hernández es uno de los futbolistas mexicanos más exitosos de la historia. El Chicharito no solo dio un salto directo de Chivas a Manchester United en 2010, sino que se asentó en los Red Devils hasta convertirse en una pieza importante del equipo y luego pasó por importantes clubes como Real Madrid, Bayer Leverkusen o West Ham, entre otros.

Finalmente, tras varios años en Los Angeles Galaxy de la MLS, Hernández tomó la decisión de retornar a las Chivas, pero su vuelta no resultó como él esperaba y se terminó marchando sin pena ni gloria luego de que el contrato llegara a su fin.

De hecho, el propio Chicharito publicó un video en su cuenta de Instagram (@ch14_) este miércoles 31 de diciembre -día en el que venció oficialmente su vínculo con el Rebaño Sagrado- y tildó su retorno a las Chivas como “un retroceso en su carrera”.

¿Qué dijo exactamente Chicharito Hernández?

“Aquí en medio de la nada si alguien bajara y me dijera: ‘Javier te voy a recapitular tu 2025: terminarás el año sin saber dónde vas a jugar; la calvicie llegará y te injertaras pelo; tendrás uno o dos de los años más complicados de toda tu carrera; regresarás a la ciudad donde creciste y sentirás que fue un retroceso en vez de progresar, comienza diciendo Chicharito en el mencionado video.

Más adelante, mencionó la funada que sufrió por “compartir ideas tradicionales” y también hizo una escalofriante revelación: su madre estuvo a punto de morir en 2025. Por último, aseguró que encontró al amor de su vida, que sanó todos sus vínculos y cerró con la frase “Te darás cuenta que tus hijos te van a amar toda la vida”. Más adelante, finaliza el video dejando en claro que volvería a vivir “absolutamente todo”.

De esta manera, Javier Hernández dejó en claro que, aunque el regreso a Chivas terminó siendo un retroceso para él, no se arrepiente de su decisión de haber vuelto a su casa. Ahora, el Chicharito deberá buscar nuevos desafíos, ya que colgar las botas no parece ser una opción.

En síntesis

Aquí tienes los takeaways fácticos del artículo sobre Javier Hernández:

  • Javier Hernández finalizó oficialmente su vínculo con Chivas este miércoles 31 de diciembre.
  • El delantero tildó su regreso al Rebaño Sagrado como un retroceso en su carrera.
  • Chicharito reveló en Instagram que su madre estuvo a punto de morir en 2025.
leandro barraza
Leandro Barraza
