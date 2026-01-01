Javier Hernández es uno de los futbolistas mexicanos más exitosos de la historia. El Chicharito no solo dio un salto directo de Chivas a Manchester United en 2010, sino que se asentó en los Red Devils hasta convertirse en una pieza importante del equipo y luego pasó por importantes clubes como Real Madrid, Bayer Leverkusen o West Ham, entre otros.

Finalmente, tras varios años en Los Angeles Galaxy de la MLS, Hernández tomó la decisión de retornar a las Chivas, pero su vuelta no resultó como él esperaba y se terminó marchando sin pena ni gloria luego de que el contrato llegara a su fin.

De hecho, el propio Chicharito publicó un video en su cuenta de Instagram (@ch14_) este miércoles 31 de diciembre -día en el que venció oficialmente su vínculo con el Rebaño Sagrado- y tildó su retorno a las Chivas como “un retroceso en su carrera”.

¿Qué dijo exactamente Chicharito Hernández?

“Aquí en medio de la nada si alguien bajara y me dijera: ‘Javier te voy a recapitular tu 2025: terminarás el año sin saber dónde vas a jugar; la calvicie llegará y te injertaras pelo; tendrás uno o dos de los años más complicados de toda tu carrera; regresarás a la ciudad donde creciste y sentirás que fue un retroceso en vez de progresar“, comienza diciendo Chicharito en el mencionado video.

Más adelante, mencionó la funada que sufrió por “compartir ideas tradicionales” y también hizo una escalofriante revelación: su madre estuvo a punto de morir en 2025. Por último, aseguró que encontró al amor de su vida, que sanó todos sus vínculos y cerró con la frase “Te darás cuenta que tus hijos te van a amar toda la vida”. Más adelante, finaliza el video dejando en claro que volvería a vivir “absolutamente todo”.

De esta manera, Javier Hernández dejó en claro que, aunque el regreso a Chivas terminó siendo un retroceso para él, no se arrepiente de su decisión de haber vuelto a su casa. Ahora, el Chicharito deberá buscar nuevos desafíos, ya que colgar las botas no parece ser una opción.

