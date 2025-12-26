Veljko Paunovic, un viejo conocido de la Liga MX, es actualmente el entrenador de Serbia desde octubre de este año. Aunque antes de hacerse cargo de esta selección europea el técnico tuvo pasos por el Real Oviedo, Tigres y Chivas, entre otros equipos.

En las últimas horas Veljko Paunovic habló sobre su ciclo en Chivas y manifestó arrepentirse de tomar la decisión de renunciar. Recordemos que el entrenador serbio estuvo en el Rebaño Sagrado de noviembre de 2022 hasta diciembre de 2023.

¿Por qué renunció en Chivas?

“La verdad es que me arrepentí (de renunciar en Chivas), aunque tengo que decir que cuando tomé la decisión fue por un tema personal y familiar. Me había entregado muchísimo. Mi familia estaba en Chicago y prácticamente viajaba todos los días libres, tratando de que no se notara y sin que me afectara. Al final perdí unos 12 kilos en los 13 meses que estuve en Chivas”, comentó el técnico en una entrevista con Claro Sports.

“No me pesó ni me dolió, pero noté un agotamiento. Tenía mucha responsabilidad para volver al tercer torneo y al no estar bien físicamente luego me podía afectar mentalmente. He aprendido con los años a conocerme y a identificar cuándo llego a un estado físico y mental en el que no puedo rendir como me gustaría”, añadió Veljko Paunovic.

Veljko Paunovic fue subcampeón con Chivas (Getty Images)

“Sabía que podía entrar en frustración y quizá hacerle daño al equipo y a las relaciones que tenía y sigo teniendo con gente de Chivas. Tuve que tomar una decisión difícil. Semanas después, ya un poco recuperado, pensé que me había precipitado, pero ya no había marcha atrás”, indicó el técnico, quien después agradeció a la familia Vergara y a Fernando Hierro, quien decidió contratarlo en Chivas.

“Agradezco la comprensión de la familia Vergara, de Fernando Hierro, de su gente, de Juani y de Fran. Aunque ellos estaban molestos, yo no. Se los dije claro: el día que dije que no, dije que no me tenían que pagar nada. No me fui para ir a otro equipo ni por otros motivos”, concluyó Veljko Paunovic.

Veljko Paunovic fue subcampeón del Clausura 2023 con Chivas. Después el entrenador tuvo pasos por Tigres y por Real Oviedo antes de convertirse en el técnico de Serbia. El DT no pudo clasificar al Mundial 2026 con su selección, pero no fue el máximo responsable de esta decepción del equipo debido a que solo dirigió dos partidos.

