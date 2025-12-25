Luego de sus pasos este año con Tigres UANL de México y Real Oviedo de España, el director técnico Veljko Paunovic recibió la propuesta de dirigir a la Selección Serbia, reto que el estratega de 48 años aceptó. Con él, el cuadro europeo buscará reinventarse de cara a lo que viene.

En diálogo en exclusiva con Claro Sports, habló de su paso por allí, pero también de otros temas, como por ejemplo, cómo le cae este Mundial 2026 a la Selección Mexicana. El serbio no dudó en depositar su confianza gracias al trabajo de su entrenador y los jugadores.

Así lo manifestó: “Ahora hay una generación muy importante que está jugando en un nivel muy importante en Europa, pero también en México, con un gran seleccionador como Javier Aguirre y su cuerpo técnico, que creo que están haciendo un trabajo fantástico”.

El estratega Veljko Paunovic le propueso amistoso a México contra Serbia. [Foto: Getty Images]

Y continuó: “Desde mi perspectiva yo creo que México ahora lo tiene todo para hacer un gran Mundial. Juega en casa, tiene un gran seleccionador, tiene un gran grupo de jugadores, es una generación importante“. “La afición mexicana, si se ponen todos en la misma línea y apoyan al equipo, apoyan a lo que se está haciendo, pues puede ser la clave. Eso puede ser la clave: la fe, sobre todo, y el trabajo“, manifestó.

Por otro lado, le propuso un curioso amistoso: “Nosotros, como no vamos (al Mundial), nuestra idea es darle de alguna manera un servicio a los equipos mundialistas, pero donde nosotros también buscamos un partido”. Y soltó: “Yo lo primero que pensé es que México nos vendría bien, pero por otro lado nosotros también buscamos prepararnos para la Liga de Naciones que viene en septiembre”.

¿Cómo está siendo el ciclo de Veljko Paunovic en la Selección Serbia?

El estratega nacido en Strumica tiene apenas dos partidos dirigidos en su nuevo equipo, ambos por la Eliminatorias Mundialistas al torneo internacional del año próximo. Perdió 2-0 ante Inglaterra en condición de visitante y luego el ganó 2-1 a Letonia en casa.

