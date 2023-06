¡CLASE MUNDIAL! Ex presidente del América propone una leyenda del Barcelona como director técnico

Un problema se presentó en América al terminar el Clausura 2023, no solo por el hecho de haber quedado eliminado con remontada sufrida en casa ante su archirrival Chivas por semifinales, sino también el hecho de que Fernando Ortíz culminó su etapa como director técnico del equipo. Pasan los días, se acerca el comienzo de la pretemporada de cara a un nuevo certamen de la Liga MX y el reemplazo no aparece.

Son varios nombres los que aparecen en carpeta, hasta tal punto de tener en cuenta a Matías Almeyda en las opciones a pesar de tener una identificación plena con el “Rebaño”. Ricardo Gareca, Hernán Crespo, André Jardine, Juan Carlos Osorio, Miguel Herrera, Gustavo Alfaro y Ricardo La Volpe están en una amplia lista que la directiva considera pero que no encuentra definición alguna.

Dentro de lo que fueron las últimas novedades en las “Águilas” el ex presidente de la institución Javier Pérez Teuffer, que estuvo al frente del equipo entre 1999 y 2004 con dos títulos bajo su gestión como fueron el Verano 2002 y la Copa de Gigantes de la Concacaf 2001, se encargó de deslizar un candidato de peso que, según su opinión, los americanistas deberían considerar.

La Leyenda de Barcelona que Pérez propuso como director técnico del América

Su nombre es Frank Rijkaard, hombre vinculado como uno de los grandes jugadores o leyendas que tuvo Barcelona a lo largo de su historia. En un entrevista concedida a ESPN, Pérez Teuffer afirmó: “Si me dicen de un técnico para el América yo iría por Rijkaard, el holandés, quien dirigió al Barcelona y lo formó Johan Cruyff; Cruyff formó a todos los que han pasado por Barcelona, hasta el mismo Xavi Hernández“.

Además, agregó: “Frank Rijkaard está en su restaurante en Holanda. Yo ya me hubiera ido a Holanda y me lo hubiera traído. Me parece que es un cuate que dejaría escuela“. Recordemos que el “Cometa” se retiró de los banquillos en 2014 tras su paso como entrenador de la Selección de Arabia Saudita. Fue dos veces campeón de Liga y Supercopa de España con Barcelona en 2005 y 2006, siendo en este último el año donde conquistó la Champions League.