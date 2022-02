Monterrey sufrió hoy uno de esos golpes de los que es difícil recuperarse. Las expectativas eran altas de cara al Mundial de Clubes, pero los Rayados sellaron una de las grandes decepciones del futbol mexicano, al caer por 1-0 ante Al-Ahly. Ahora, jugarán el partido correspondiente al quinto y sexto puesto.

Aunque había motivos de sobra para confiar en una buena actuación, Monterrey se despidió antes de lo esperado y su entrenador, Javier Aguirre, quedó en el centro de las críticas. El Vasco dio la cara tras la dolorosa derrota, pero despejó cualquier tipo de dudas respecto a una posible renuncia: “Pienso que es temprano para eso. La Liga está ahí, llevamos tres partidos. Evidentemente no era lo que esperábamos, eso está claro, pero yo me siento muy fuerte para seguir aquí. No veo eso. Es una muy mala noche, un fracaso absoluto, totalmente, pero esto sigue”.

A pesar de la derrota, el experimentado entrenador no quiere perder de vista los últimos rendimientos de sus dirigidos: “No podemos olvidarnos que este es un equipo que compite, y hoy no fue una buena noche en cuanto al resultado, pero tampoco es algo que nos desvíe del camino que llevamos. Estamos trabajando, estamos en ello”, afirmó en la conferencia de prensa posterior al partido.

Por otro lado, en su análisis del encuentro, Javier Aguirre destacó la capacidad del rival para lastimar en transición: “La verdad es que México ha tenido varias participaciones en el Mundial de Clubes, nadie lo ha podido ganar. Yo conozco bien al Al-Ahly, sabía que nos iban a contraatacar, pero teníamos que hacer gol. Hicieron el gol en una contra y nosotros no pudimos remediar esto”, reflexionó.

Disculpas a la afición

Javier Aguirre reconoció el fracaso y envió un mensaje a la afición: “La ilusión la teníamos todos, evidentemente hay familias aquí, todo mundo hizo un esfuerzo, eso agradecerlo. Los jugadores están apenados, yo también, una enorme disculpa se les ofrece a la afición y seguir trabajando, aguantar, entender que fue un mal resultado. Es muy doloroso pero debemos seguir nuestra línea”, concluyó el entrenador de Rayados.