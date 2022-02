Felipe Baloy calienta la previa del partido de México vs. Panamá asegurando que en el Azteca "no se siente la presión de la gente"

"Dicen que el Azteca es grande e impone... sí, impone y es muy bonito, pero el ambiente no es tan fuerte para que el rival diga ‘estoy cagado’, por así decirlo. En ese aspecto podríamos ser más fuertes, es algo que yo veo o me gustaría ver en mi país", soltó con contundencia Héctor Herrera en plática con W Deportes antes del partido de la Selección Mexicana frente a Costa Rica en el Coloso de Santa Úrsula.

Estas declaraciones generaron muchísima polémica e incluso Rafael Márquez, mítico capitán del Tri, salió a defender a la fanaticada azteca y argumentó que el actual plantel no motiva lo suficiente a la gente. Ahora el que se sumó a la fiesta fue Felipe Baloy, un referente de la Selección de Panamá que le quiso poner picante a la previa del decisivo duelo por la Jornada 11 de las Eliminatorias de Concacaf.

"En el Azteca, al ser tan grande, no se siente la presión de la gente. El ambiente no es tan pesado. Es más el estadio, el clima la temperatura, pero, en sí, la gente no ocasiona ese nerviosismo o te presiona. A eso se refiere Héctor Herrera", explicó el exdefensor en díalogo con W Deportes. Cabe resaltar que jugó en la Liga MX durante más de 11 temporadas, por lo que ha pisado el Estadio Azteca en reiteradas ocasiones.

A Panamá nunca le fue bien en el Estadio Azteca

A pesar de alegar que el Coloso de Santa Úrsula no impone presión por parte de su afición, la realidad es que a Panamá no le fue nada bien en este escenario ante México. De hecho, perdió las 5 veces que jugó allí: 7-1 en Eliminatorias 2022, 5-0 en Hexagonal Final 2006, 2-1 en Hexagonal Final 2014, 1-0 en Hexagonal Final 2018 y 3-1 en Liga de Naciones de Concacaf 2019. Felipe Baloy estuvo en las 3 del medio.

Felipe Baloy recordó la chilena de Raúl Jiménez

Además de meterle picante a la previa de México vs. Panamá, el exzaguero central se tomó el tiempo de recordar la chilena de Raúl Jiménez aquel 11/10/13. "El gol de Raúl Jiménez fue un balde de agua fría para nosotros, fue un golazo, se pudo evitar. A un jugador de esos no le puedes dar ese tipo de ventajas", mencionó apenado. Ese tanto clasificó al Tri al Repechaje y eliminó a Panamá de cualquier posibilidad.