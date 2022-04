En los Pumas de la UNAM hay una gran ilusión por poder volver a levantar un trofeo de Liga de Campeones de Concacaf que se les niega desde 1989, cuando la conquistaron por tercera y última vez. Previamente se habían coronado también en 1980 y 1982; mientras que más recientemente, en 2005, se quedaron a las puertas tras caer en la final ante el Saprissa de Costa Rica.

Este martes, los Universitarios recibirán a Cruz Azul buscando dar un paso muy importante en la persecución de ese gran objetivo, por el partido de ida de las semifinales del torneo. En la previa del encuentro, el delantero argentino Juan Dinenno confirmó esa ilusión compartida dentro del plantel y dejó una frase que ilusionará a todos en Pumas.

"Lo mejor es lo que está por venir. Más allá de los goles, que es algo personal, lo que priorizo y pondero es lo grupal. Obviamente que los goles reconfortan, porque es la responsabilidad del delantero. Pero a mí lo que más me reconforta es estar con las esperanzas y la convicción, porque creo y sé que podemos llegar a instancias finales en las dos competencias", dijo en diálogo con el diario Récord.

Y agregó: "Cuando yo vine a este club era competir continuamente y ser protagonistas. Más allá que en el torneo local hoy estamos en la posición número 12, creo que estamos con las esperanzas de poder competir en los dos torneos. La ilusión de la afición es la misma que la nuestra, porque hablando de la Concachampions tenemos dos partidos por delante para poder jugar una gran final".

La apuesta de Pumas por las Fuerzas Básicas

El entrenador Andrés Lillini ha hecho gran hincapié en la promoción de futbolistas desde las Fuerzas Básicas que le han aportado soluciones en distintos momentos de necesidad. El último partido de Liga MX ante Juárez no fue la excepción ya que pudo hacer su debut Miguel Carreón y fue titular el joven Santiago Trigos.

"El proyecto es buscar que jueguen chicos de las Fuerzas Básicas del club.Me trajeron para hacer ese trabajo y lo voy a sostener y defender mientras podamos. El resultado en esta institución es importante, manda. Entonces hay que saber los momentos de los debuts. Pero no es solamente debutar, me gusta consolidarlos. Hoy afrontó Trigo un partido de titular, el segundo en el que lo hace, y dio su primer pasito Carreón. Tengo urgencias, no sabíamos que se nos iban a enfermar tres jugadores. Yo no tengo problema, tengo mucha confianza porque lo dije con la boca y lo tengo que sostener con los hechos", explicó el DT.