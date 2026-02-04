Es tendencia:
¿Hay ‘gol de visitante’ en Concachampions? Cómo se definen los cruces de primera fase si hay empate

La Copa de Campeones de la CONCACAF cuenta con criterios de desempate muy particulares. Detalles.

Cruz Azul, el campeón defensor de CONCACAF.
© Getty ImagesCruz Azul, el campeón defensor de CONCACAF.

Los encuentros iniciales de la primera fase de esta corriente CONCACAF Champions Cup 2026 han dejado claramente en evidencia que no existen los resultados ‘puestos’. Aunque puede haber equivos favoritos en la previa, el hecho de ser series de ida y vuelta hacen muy fuertes a las localías, sobre todo en aquellos clubes con menor jerarquía en nombres.

Desde la paliza a Pumas en San Diego hasta el triunfo ajustado del América en Tegucigalpa, pasando por el empate de Monterrey en Quetzaltenango, las sorpresas abundaron. Es por ello que las revanchas prometen ser partidos vibrantes y luchados, puesto que todas las series han quedado abiertas y con chances de cualquier escenario.

Ante este escenario, es importante conocer cuál es el criterio de desempate en los ‘mata-mata’ de la Concachampions. A diferencia de otras competencias tanto locales como internacionales, aquí se continúa aplicando un parámetro que en la mayoría ha dejado de utilizarse. Y eso hará confundir a más de un aficionado y jugador en las definiciones.

La Concachampions aguarda por un nuevo campeón [Foto: Getty]

Para los partidos de vuelta de esta primera ronda de la edición 2026, se tomará en cuenta los goles de visitante como referencia en caso de igualdad en el global. En cada serie que termine empatada, avanzará aquel de los dos equipos que haya convertido más tantos fuera de casa que su rival. A clubes como el América (marcó dos a domicilio) puede beneficiarle.

En caso de no poder desempatar por esta vía por haber anotado la misma cantidad, la siguiente medida es una prórroga de treinta minutos, dividia en dos tiempos de quince. Luego, en caso de persistir la paridad tras el extenso tiempo extra, los equipos tendrían que disputar una tanda de penales. Esa definición desde los doce pasos señalaría al clasificado.

Qué resultado necesita América en la vuelta con Olimpia para clasificar en la Concachampions 2026

¿Es lo mismo Vancouver FC que Vancouver Whitecaps? Cuál es el rival de Cruz Azul en Concachampions

¿Es lo mismo Vancouver FC que Vancouver Whitecaps? Cuál es el rival de Cruz Azul en Concachampions

