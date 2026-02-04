Tras la contundente goleada sufrida por Pumas en Estados Unidos, los equipos mexicanos no subestimarán en absoluto lo que les viene en Concachampions. Si bien en la primera ronda los clubes de la Liga MX, por jerarquía e historia, son más candidatos, saben que deben afrontar con máxima seriedad los partidos. Hoy les tocará a dos favoritos al título.

Publicidad

Publicidad

En la continuidad de esta instancia del certamen continental, se disputarán dos partidos este miércoles 4 de febrero. A diferencia del día de ayer, que tuvo tres propuestas deportivas, en esta jornada sólo habrá un par de encuentros. Ambos enfrentamientos contarán con la participación de dos poderosas instituciones del futbol mexicano.

En el primer turno del miércoles, los Rayados de Monterrey harán su presentación en la Concachampions 2026, cuando visiten Guatemala para medirse ante el Xelajú MC. El encuentro tendrá lugar en el Estadio Cementos Progreso, ubicado en la ciudad de Quetzaltenango, y comenzará a partir de las 19.00 horas del Centro de México.

En la segunda franja horaria del día, Cruz Azul tendrá su estreno en el campeonato de la CONCACAF, cuando incursionen en Canadá para chocar con Vancouver FC. El cotejo se llevará a cabo en el Willoughby Stadium, en la ciudad de Langley -Columbia Británica-, y dará inicio desde las 21.00 horas del Centro de México.

Publicidad

Publicidad

Cruz Azul comienza la defensa del título de CONCACAF [Foto: Getty]

En ambos casos, tanto Xelajú vs. Rayados como Vancouver FC vs. Cruz Azul, no se podrán sintonizar en televisión en el territorio mexicano, como sucedió con algunos ayer. No obstante, los dos compromisos de esta primera ronda de la Concachampions serán transmitidos en forma online, vía streaming, por medio de la plataforma FOX One.

Entre los cuatro equipos que debutan este miércoles, hay dos que saben lo que es conquistar este torneo: Cruz Azul y Monterrey poseen este trofeo en sus vitrinas. ‘La Máquina’ fue campeona en 7 oportunidades, siendo el máximo ganador del certamen; mientras que los ‘Rayados’ fueron campeones 5 veces, siendo el tercer máximo ganador del mismo. Vancouver FC y Xelajú, por su parte, inician el camin rumbo a su primer título.

Publicidad

Publicidad

ver también Matías Almeyda confesó qué tan cerca estuvo de ser DT de Rayados: “En su momento…”