Cruz Azul, campeón vigente del continente, comenzará este miércoles la defensa del título de la Concachampions, con un desafío de alta dificultad en suelo canadiense. El cuadro celeste hará su estreno oficial en la edición 2026 de la competencia internacional ante el Vancouver FC, serie que iniciará en condición de visitante.

En este contexto, el enfrentamiento entre ‘La Máquina’ y las ‘Águilas’ llevó a un alboroto entre los aficionados. Es que generó confusión el nombre del equipo de Canadá, por su similitud con el Vancouver Whitecaps. Los ‘Caps’ habían sido los rivales de Cruz Azul precisamente en aquella última final de CONCACAF, donde los mexicanos golearon 5-0.

Sin embargo, el Vancouver FC y el Vancouver Whitecaps son clubes diferentes más allá de compartir el primer término. La principal distinción entre uno y otro reside en que el primero juega en la Primera División de Canadá, y el segundo milita en la MLS de Estados Unidos. Al cuadro mexicano le tocará enfrentar al que se desempeña en la liga canadiense y no al de la Major League Soccer.

Vancouver FC recibirá a Cruz Azul en Langley esta noche.

Qué saber sobre Vancovuer FC, rival de Cruz Azul en la Concachampions 2026:

El desconocimiento sobre esta institución puede relacionarse a que tiene poco más de tres años de vida: fue fundado en noviembre 2022. El club es procedente del pueblo de Langley, en Columbia Británica (Canadá) y juega sus partidos de local en el Willoughby Stadium. Allí disputará el encuentro de esta noche ante Cruz Azul, en un establecimiento con capacidad para 6.000 espectadores.

El Vancouver FC se clasificó a la Concachampions 2026 en condición de ‘subcampeón del Campeonato Canadiense de Fútbol 2025’, que le dio la plaza al certamen. Los otros dos cupos de Canadá fueron para Atlético Ottawa y Forge FC. Su entrenador, Martin Nash, está teniendo su segunda experiencia como técnico, por lo que todo es nuevo para el cuadro canadiense.

