La CONCACAF Champions Cup es ni más ni menos que la competencia internacional más prestigiosa del futbol de Centro y Norteamérica. Sus 27 clubes participantes, con mejor o peor calidad de equipo, comienzan su camino con la ilusión de ser campeones. Sin embargo, sólo uno podrá quedarse con el trofeo al final de la temporada.

En la antesala de esta edición 2026, la Inteligencia Artificial predijo quién será el próximo campeón, en este torneo que tendrá la participación de instituciones de elite. La tecnología analizó y cruzó más de veinte factores y circunstancias, y a partir de ello construyó una simulación del certamen, hasta llegar al conjunto ganador.

De acuerdo al pronóstico realizado por la IA, Monterrey se quedará con la Concachampions 2026. Los ‘Rayados’ cuentan con una de las plantillas más poderosas del continente, y luego de varios años de sequía volverían a gritar campeón. Según el estudio, el cuadro albiazul supería las cuatro instancias hasta la final, y luego se coronaría en la definición.

En el modelo en cuestión, Rayados vencería a Inter Miami en la gran final de esta temporada de la CONCACAF Champions Cup. En una disputa muy ajustada, los dirigidos por Domenec Torrent triunfarían por 2-1, con un gol en los minutos finales. Pese a contar con Lionel Messi, el elenco estadounidense caería ante el conjunto mexicano.

De cumplirse lo augurado por la Inteligencia Artificial, ‘La Pandilla’ alcanzaría a Pachuca como el segundo club más ganador de la Concachampions, con seis títulos. Actualmente, Monterrey tiene cinco trofeos (2011, 2012, 2013, 2019 y 2021) y no ha perdido ninguna de las finales que lleva disputadas. Cruz Azul y América, con siete copas, encabezan el ránking histórico del torneo.